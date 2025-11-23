По итогам третьего квартала 2025 года банки Казахстана существенно ужесточили требования к розничным заемщикам, что привело к заметному снижению уровня одобрения по основным видам потребительских кредитов, передаёт Zakon.kz.

Национальный банк отмечает особенно резкое падение в сегменте займов под залог — минус 23 процентных пункта, что свидетельствует о смене приоритетов в банковской системе.

Согласно опросу 21 банка второго уровня, рынок демонстрирует противоположные тенденции: если для бизнеса условия смягчились, то для физических лиц — наоборот, ужесточились. На ситуацию повлияли как внутренние факторы, так и новые требования регуляторов.

Одобрение падает, спрос растёт

Несмотря на устойчивую или возрастающую активность заемщиков, банки сократили одобрение в ключевых розничных направлениях.

Потребкредиты под залог. Уровень одобрения обрушился на рекордные 23 п.п., до 22%. Это произошло на фоне скачка количества заявок на 94% благодаря цифровым сервисам.

Ипотека. Одобрение снизилось на 6 п.п., до 23%. Причина — корректировка банками условий в связи со снижением ГЭСВ с 25% до 20%. Спрос при этом вырос на 19%.

Автокредиты. Падение составило 2 п.п., до 17%. Интерес населения удерживается благодаря программам субсидирования.

Только в сегменте беззалоговых займов коэффициент одобрения остался стабильным — 32%, однако число заявок упало на 6% вследствие обновлённых регуляторных норм.

Политика «охлаждения»

Спад одобрения и уменьшение числа заявок в сегменте беззалоговых кредитов напрямую связан с мерами по снижению долговой нагрузки населения.

Директор департамента финансовой стабильности и исследований НБК Олжас Кубенбаев пояснил, что спрос ослаб из-за сокращения максимального срока кредитования до пяти лет, введения «периода охлаждения» и требования личного присутствия клиентов без кредитной истории.

По его словам, в IV квартале банки прогнозируют лёгкое снижение интереса к ипотеке, беззалоговым потребкредитам и автокредитам, тогда как спрос на займы под залог останется стабильным.

Новый барьер для заемщиков с рисками

Помимо уже действующих мер, регулятор вводит дополнительные ограничения. 7 ноября 2025 года АРРФР утвердило постановление № 70, которое ужесточает правила для высокорисковых клиентов с 24 ноября.

Главные изменения:

коэффициент долговой нагрузки снижается с 0,5 до 0,25 для заемщиков с просрочкой более 90 дней за последний год;

запрещается выдача беззалоговых кредитов при наличии хотя бы одного из условий: просрочка по банковским займам более 30 дней или по микрокредитам более одного дня; полностью списанная задолженность по основному долгу или вознаграждению с 1 июля 2025 года в течение последних 36 месяцев; недавняя реструктуризация (в течение 12 месяцев), не приведшая к надлежащему исполнению обязательств.



Эти меры усиливают барьеры для заемщиков с повышенными рисками и отражают общую стратегию по снижению уровня закредитованности населения.

Бизнесу — зелёный свет

В отличие от розничного сегмента, корпоративное кредитование демонстрирует противоположную динамику.

Уровень одобрения для среднего бизнеса вырос на 4 п.п., а для малого — на 3 п.п., достигнув 36% в обоих направлениях. Рост поддержали программы «Өрлеу» и гарантирование от фонда «Даму».

Это говорит о том, что банки, опасаясь рисков в потребительском кредитовании, активнее перераспределяют ресурсы в сектор МСБ и производственные отрасли.

