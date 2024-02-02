Откладывали на похороны. Дропперу, который забирал деньги у костанайцев, вынесли приговор

Дело 20-летнего Владислава Оганесяна рассматривалось в городском суде №2 с ноября прошлого года. Судили его одного, хотя он всего лишь выполнял указания людей, которые руководили им через один из мессенджеров. В изъятом у Оганесяна телефоне, сохранилось множество их номеров, с кодами мобильных операторов различных государств, однако установить их личности это следствию не помогло, в связи с тем, что использовалась IP-телефония.

Всего в деле 11 эпизодов получения Владиславом от костанайских пенсионеров крупных сумм денге. Старикам звонили на городские телефоны, рассказывали истории о попавших в беду близких людях, и выманивали их сбережения, за которыми и приходил молодой человек.

«Вина в совершении уголовных правонарушений в суде вами была признана частично. Имею ввиду, что вы не признали вину по последнему эпизоду в полном объеме, утверждая, что в ваших действиях не может содержаться состав преступления, по признаку «в особо крупном размере», — сказал судья Нурлан Бекешев.

Хотя, во всех случаях курьер забирал у пенсионеров пакеты с миллионами тенге и тысячами долларов. Причем суммы могли расти в ходе разговора мошенников с их жертвами. В одном из случаев, сначала речь шла о почти двух миллионах тенге, но в итоге к ним добавились и 11 тысяч долларов.

«Ну, и плюс категория лиц, в отношении которых было совершено это противоправное деяние. Это люди пожилого возраста, уязвимые, в силу своего возраста, учитывая, что эти денежные средства, это последние их денежные средства и сбережения, как они говорили в судебном заседании, «на похороны». Ну, вот это вот какой-то элемент цинизма со стороны подсудимого», — сказал судья.

Суд учел все обстоятельства, и пришел к выводу, что целесообразным наказанием для Оганесяна станет лишение свободы. Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием его в учреждениях УИС средней безопасности.

Суд также удовлетворил все иски потерпевших к Оанесяну. Ранее, в этом же суде уже выносились приговоры курьерам, но в тех случаях вину они признавали в полном объеме, и их отправляли в колонии на три года. Приговор не вступил в законную силу, и может быть обжалован.

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