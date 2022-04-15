Отключат газ или нет из-за ремонта, сообщили в управлении ЖКХ Костанайской области

Фото из открытых источников
В этом году в Костанайской области всё-таки проведут ремонт газопровода «Карталы-Рудный», который отложили в прошлом году.
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Напомним, что он должен был пройти в августе. Тогда на целый месяц обещали отключить около 30 населенных пунктов, в том числе Костанай, Лисаковск, Тобыл и села в Алтынсаринском, Костанайском и Федоровском районах.
В этом году, время ремонта и сроки работ точно не известны, но в управлении энергетики и ЖКХ отмечают, что месяцем ремонта, возможно, станет август.
Подробности обещают озвучить чуть позже в АО «КазТрансГазАймак».
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