Отключат газ или нет из-за ремонта, сообщили в управлении ЖКХ Костанайской области

В этом году в Костанайской области всё-таки проведут ремонт газопровода «Карталы-Рудный», который отложили в прошлом году.

Напомним, что он должен был пройти в августе. Тогда на целый месяц обещали отключить около 30 населенных пунктов, в том числе Костанай, Лисаковск, Тобыл и села в Алтынсаринском, Костанайском и Федоровском районах.

В этом году, время ремонта и сроки работ точно не известны, но в управлении энергетики и ЖКХ отмечают, что месяцем ремонта, возможно, станет август.

Подробности обещают озвучить чуть позже в АО «КазТрансГазАймак».

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