Отключат газ с 1 января. Костанайцы рассылают сообщение

Информацию распространил костанайский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак».
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«В настоящее время в социальных сетях происходит массовая рассылка об отключении газоснабжения в Костанайской области с 1 января 2023 года. Доводим до сведения всех потребителей, что данная информация не соответствует действительности. Поставка товарного газа по Костанайской области будет производиться в прежнем режиме, стабильно и бесперебойно. Просим доверять только официальным источникам информации», — говорится в сообщении.
Tags: Алау газ Казахстан Костанайская область РТН