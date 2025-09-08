 Ya Metrika Fast
Отключат горячую воду. КТЭК опубликовала список адресов

— Сегодня, 18:32
Сообщение для потребителей распространила пресс-служба КТЭК.

В связи с порывом на тепломагистрали ТМ-8 диаметром 530 мм по ул. Алтынсарина, в период с 05:00 часов 9 сентября до 00:00 часов 10 сентября будет временно прекращена подача горячего водоснабжения в многоквартирные жилые дома следующих районов: КЖБИ, «Военный городок», «ГАИ», район магазина «Березка», ЖК «Жана кала»и микрорайонов Nº5,6,7,8,9.

