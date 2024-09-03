Отключать электричество будут в ближайшие дни в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» Костаная с отключение потребителей частного сектора и спальных районов с 3 по 6 сентября.

со 2 по 7 сентября 10:00 до 18:00 — АЗС № 6 – Эталон, сауна «Майами-Сити», агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а. Частный сектор: ул. Л.Беды 95-191, 191/1-191/5, 195/1-195/3, 113/1-113/11, ул. Садовая 1-22, ул. Летунова 111-125, ул. Комарова 69-134, ул. Соколовского 2-22, ул. рудненская 1-44, 21/1-21/11, 28/1-28/13, 6/1-6/12, ул. Хакимжановой 55-154, ул. Панфилова 1-22.

4 сентября 10:00 до 14:00 — пивзавод «Арасан», офис «Алма ТV» по ул. Каитрбекова 216. Частный сектор: ул. Рабочая 15-44, ул. Сьянова 22-42,189-219, пр. Н.Назарбаева 18-24, ул. Каирбекова 181-234, ул. Шипина 46/1-46/10,21а,23,31/1-31/17, пр. Абая 292-314.

6 сентября 10:00 до 17:00 — ТОО «Фирма «Аква-Арасан» по пр. Абая 2.

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