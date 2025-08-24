План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключение потребителей частного сектора и спальных районов с 25 августа.
ж/м п. Амангельды с 25 по 29 августа с 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Северная 1-23, ул. Школьная 1-27, 2/1, 32/1, ул. Энергетиков 11-32.
с 26 августа по 5 сентября с 10:00 до 18:00 — детский сад «Ак-Ерке» по ул. Садовая 114
Частный сектор: ул. Садовая 110/4,114,100/3, 75/9,ул. Центральная 3,1/1-1/3,2/1-2/9,17/1, ул. В. Интернационалистов 16/7,17/2,17/3, ул. 2 Центральная 1-14,16/1.
25 августа с 10:00 до 18:00 — детский сад № 2, парикмахерская «Визит», «Мила», кафе «Евразия», «Шишка», «ПроСуши», кафе – автомойка по ул. Хакимжановой 29.
Частный сектор: ул. 5 Декабря 94-102, ул. Баймагамбтетова 32-50, 44/4-44/17.
26 августа с 10:00 до 18:00 — АЗС «Гелиос», ТОО «Скиф», магазин «Далина».
Частный сектор: ул. Ключевая 19-35, ул. Луговая 1-9, ул. Каирбекова 274-308, 300/1, ул. Школьная 2-8.
27 августа с 10:00 до 18:00 — Автосалон — ТОО «Hyundai Auto Kostanai» по ул. Наримановская 136/1.
28 августа с 10:00 до 17:00 — РГУ «Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева» по пр. Абая 11.
Спальный сектор: пр. Абая 9.
29 августа с 10:00 до 17:00 — РГУ «Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева» по пр. Абая 11.
Спальный сектор: пр. Абая 9/1.
Инвестдоход ЕНПФ в плюсе: что происходит с пенсионными накоплениями
Казахстану будет сложно следующие три года – эксперт
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.