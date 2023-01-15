Отключать электричество будут в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с 16 по 20 января с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

16 января с 10:00 до 18:00 — колония поселения № 40, ИП Стецюк, ТОО «Агропромтрейд», ТПК «МонолитСтрой».

16 января с 10:00 до 17:00 — магазин «Каприз», «На Здоровье», «Престиж».

Спальный сектор: пр. Абая 155

17 января с 10:00 до 17:00 — ТОО «Тазалык» (ул. Плеханова 79), «Кузет» (ул. Карбышева 6), СТО «Лада Спорт» (ул. Плеханова 79а), ТОО «Вианор», ТОО «Радио-Калкан», ТОО «РВД-Опт», ТОО «Отан» (ул. Чернышевского 111а). Спальный сектор: ул. Карбышева 25.

18 января с 10:00 до 18:00 — магазин «Инструмент» по ул. Карбышева 4.

19 января с 10:00 до 18:00 — ТОО «Евразия» по ул. Уральская 42/1.

19 января с 10:00 до 18:00 — производственная база по ул. Лермонтова 28/2.

20 января с 10:00 до 18:00 — магазин «Инструмент» по пр. Абая 1с, п. Киевский

19 января с 09:00 до 18:00 — магазин «Хороший», «У Веры», «Беркат», ИП Ким, ИП Моисеева, ИП Вельчинский, ИП Цуроева, ИП Муслимова, ИП Ремизов, ГЭК –Электрон, ТОО «Автостиль», ТОО «Лидер 2010», ТОО «СВ», Форум, Автомиг, ТОО «Транс-Сервис». Весь частный сектор п. Киевский.

ТОО «Аспирин-Фарм», ТОО «Алта 21 век», Пожарное Депо.

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