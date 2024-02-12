Отключать электричество начали сегодня в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 12 по 16 февраля 2024 года.

12 февраля 10:00 до 18:00 — магазин «Пятерочка», «Магнит», «Табыс», парикмахерская «Мираж», «Чубчик», ТОО «Медитек», СТО «Газдеталь», автостоянка, кафе «Жибек Жол», аптека «Магнт Удачи».

Спальный сектор: 5 мкр. дома 1,3,5,7,11,12,2а,13.

с 12 по 15 февраля 10:00 до 18:00 — АЗС «Эталон № 5» по ул. Л. Беды, сауна «Майами», агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а, изолятор по ул. Джангильдина 9.

Спальный сектор: ул. Хакимжановой 118.

Частный сектор: пр. Рудненская 21/1-21/11, 23/12, 22/2-22/12,28/1-28/13, 6/1-6/12, ул. Хакимжановой 55-154, пр. Соколовского 42/1-42/14, 50/1-50/12, 18/2-18/16, 2-22, ул. Рудненская 1-44, 18/32-18/16, ул. Комарова 99/1-99/4, 71-134,131/1, ул. Джангильдина 17-72, ул. Панфилова 1-22, ул. Летунова 113-125, ул. Л.Беды 95-195, 191/1-191/5, 195/1-195/3,197/1-1

с 13 по 16 февраля 10:00 до 18:00 — АЗС «Эталон», сауна «Майами», агрохимлаборатория.

Частный сектор: ул. Летунова, ул. Л.Беды 113/1-113/11, 95-195, 191/1-191/5,197/5-167/7, ул. Садовая 1-22, ул. Комарова 71-114, ул. Сералина 1-6, ул. Комарова 116-134, ул. ул. Соколовского 2-17.

КТП – Экос — АН (ул. Киевская 21) (работы на ПС ) 12 февраля 10:00 до 17:00

КТП – LKW — trans (ул. Уральская 56/5) (работы на ПС ) 13 февраля 10:00 до 17:00

14 февраля 10:00 до 18:00 — АЗС «Гелиос» по пр. Абая, ИП Веселов, автомойка ТТS, кафе «Таир», магазин «Инструмент».

16 февраля 10:00 до 18:00 — ТОО «Агромельпром», ИП Казиева, ТОО ДWТ.

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