Отключать электричество начнут в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 17 по 21 июня.

17 июня 10:00 до 17:00 — Тайжанова по ул. Узкоколейная 9.

18 июня 10:00 до 17:00 — ТОО «КостанайСтрой» по ул. Киевская 17.

с 17 до 21 июня 10:00 до 18:00 — АЗС № 6, сауна «Майами-Сити», агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а.

Частный сектор: ул. Л.Беды 95-191, 191/1-191/5,195/1-195/3,113/1-113/11, ул.Садовая 1-22, ул. Летунова 111-125, ул. Комарова 71-134, ул. Соколовского 2-22, 42/1-42/14,50/1-50/12,18/2-18/16,

17 до июня 10:00 до 18:00 АЗС № 6, сауна «Майами-Сити», агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а.

Частный сектор: ул. Л.Беды 95-191, 191/1-191/5,195/1-195/3,113/1-113/11, ул.Садовая 1-22, ул. Летунова 111-125, ул. Комарова 71-134, ул. Соколовского 2-22, ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11, 23/12,22/12, 28/1-28/13,6/1-6/12, ул. Хакимжановой 55-154, ул. Панфилова 1-22.

с 19 до 21 июня 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Байтурсынова 140-162, ул. Пролетарская 61-108, ул. Дулатова 127-181, ул. Гагарина 74-95, ул. Алтынсарина 137-149.

17 июня 10:30 до 17:00 — ясли-сад № 1 по ул. Белинского 5.

Частный сектор: ул. Станционная 8-42, ул. Крупская 9/1-9/111, 13/1-13/21, пр. Спартака 38/2-38/8, 36/1-36/11, 34/8-34/16, 32/3-32/15, 30/2-30/6, 28/1-28/15, 24/10-24/20, 22/2,24/1, 21/1,21/2,18/2,25/1, 1-44, ул. Мирная 1-23, 8/1-8/5, 10/2-10/10, ул. Солнечная 4-35, 67/1-67/7, все пр. ул. Солнечной, ул. Спортивная 1-26, ул. Станционная 54/1-54/10, 46,48, ул. Некрасова 2-36, 11/2- 4, 13/1-13/3, 21/1-25/1, ул. Тургенева 1-41, 11/1- 27/5, ул. Белинского 1-34, ул. Энгельса 42/2-44/21, 18/1-19/2, ул. Достык 47-55.

17 и 18 июня 10:00 до 19:00 — Форте Банк, Народный банк, магазин «DNS», «Золото Москвы», «Эдем», «Белый ветер», мечеть, Департамент юстиции.

Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 43,43 а, 45, пр. Абая 164, ул. Толстого 40, ул. 5 Апреля 67.

Светофоры: пр. Аль-Фараби – пр. Абая, ул. Толстого – пр. Абая

21 июня 10:00 до 17:00 — Кофейня № 1, реабилитационный центр, магазин «Добрый», «Евротех», ГЭК -5, сауна «Спайс», «Арука», автомойка «РАКО», кафе «Шахерезалда», тех. осмотр «Каусар», газЦентр. Спальный сектор: ул. Толстого 25.

Частный сектор: ул. Сьянова 1-34, ул. Павлова 6-14, ул. Гоголя 8-26, 18/1-18/11, ул. Толстого 11-17, ул. Набережная 7-26.

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