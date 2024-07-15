Отключать электричество в течение недели костанайцам

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» Костаная с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 15 по 19 июля.

ж/м п. Амангельды с 12 по 19 июля — 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Энергетиков, ул. Кравцова, ул. Тухачевского,

с 12 по 19 июля 10:00 до 18:00 — Частный сектор: пр. Абая 287-316, 3 пр. Лермонтова 1-20, 4 пр. Лермонтова 1-14, 6 пр. Лермонтова 1-12.

с 12 по 19 июля 10:00 до 17:30 — Частный сектор: ул. Сьянова 138-196, 192/1, ул. Шипина 1/1-36, ул. Набережная 114-196,163/1-163/17, 143/1-143/12, ул. Рабочая 2-12, пр. Н.Назарбаева 3-25, ул. Каирбекова 194-202. Светофор: ул. Каирбекова – пр. Н.Назарбаева.

с 12 по 19 июля — 10:00 до 17:30 — АЗС № 6 – Эталон, сауна «Майами- Сити», агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а. Частный сектор: Л.Беды 95-191, 191/1-191/5,195/1-195/3,113/1-113/11, ул. Садовая 1-22, ул. Летунова 111-125, ул. Комарова 71-134, ул. Соколовского 2-22, ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11,23/12,22/12,28/1-28/13, 6/1-6/12, ул. Хакимжановой 55-154, ул. Панфилова 1-22

КТП- DS Corporation -15 июля 10:00 до 17:00 — ТОО — DS Corporation по ул. Уральская 50 а.

16 июля 10:00 до 20:00 — магазин «IN MART», «Зайка», «Ялмс», «№ 21», «Пятачок», « Амир», «Удобный», «Лим», аптека «Забота», стоматология «Зуб и К», ТД «Иссык-Куль». Спальный сектор: ул. Чкалова 6,14,14/2, пр. Абая 26. Светофор: пр. Абая – ул. Быковского, ул. Маяковского – ул. Быковского

18 июля — 10:00 до 19:00 — АЗС по ул. Каирбекова, ГАЗС по ул. Каирбекова 370. Частный сектор: ул. Совхозная 2/27-2/35, 2-60, 2/1-2/25, ул. Каирбекова 360/1-360/7, 362,364, 362/2-362/6, 364/1-364/5, 366/1-366/6, 368,370,372/1. Светофор: ул. Каирбекова – ул. Курганская

19 июля 10:00 до 18:00 — мини-центр «Родничок» по ул. Гашека 1 а, КГУ РУМЦ «Костанай Дарын» по ул. Гашека 1. Спальный сектор: ул. Гашека 1а,1б,1/1.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.