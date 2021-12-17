Отключат каждого: WhatsApp с 1-го числа перестанет работать на Android и iOS

Даже не смотря на существование в мире таких сервисов для общения, как Viber, Telegram, WeChat, Signal и множества различных других, наиболее крупным, известным и распространенным среди всех таковых является WhatsApp, пользуясь просто колоссальной популярностью среди пользователей.

По состоянию на лето 2021 года, этим программным обеспечением на постоянной основе пользуются более чем 2,4 млрд человек, находя его, что очевидно, лучшим среди всех существующих на рынке. С использованием данного ПО можно в том числе совершать голосовые звонки и звонить по видеосвязи, что стало особенно полезно и актуально в последние годы в связи с общеизвестными причинами. Однако мессенджер постоянно развивается.

Так, в частности, пользоваться этим сервисом для общения никоим образом никак уже с 1 июля 2022 года станет невозможно на абсолютно всех смартфонах, вне зависимости от производителя, если на телефон установлена операционная система Android 5.0 Lollipop или iOS 10, либо еще более старая. С середины следующего года минимальными платформами для запуска мессенджера станут Android 6.0 Marshmallow и iOS 11, но чем более новое и современное программное обеспечение окажется установлено на телефон, тем на более лучший пользовательский опыт все и каждый могут рассчитывать.

Если обновить ОС на смартфоне не представляется возможным, придется покупать новый смартфон, либо отказываться от использования WhatsApp раз и навсегда, потому что после этой даты каким-либо образом пользоваться данным сервисом станет невозможно совсем никак.

akket.com

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