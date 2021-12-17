Отключат каждого: WhatsApp с 1-го числа перестанет работать на Android и iOS

ria.ru
Даже не смотря на существование в мире таких сервисов для общения, как Viber, Telegram, WeChat, Signal и множества различных других, наиболее крупным, известным и распространенным среди всех таковых является WhatsApp, пользуясь просто колоссальной популярностью среди пользователей.
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По состоянию на лето 2021 года, этим программным обеспечением на постоянной основе пользуются более чем 2,4 млрд человек, находя его, что очевидно, лучшим среди всех существующих на рынке. С использованием данного ПО можно в том числе совершать голосовые звонки и звонить по видеосвязи, что стало особенно полезно и актуально в последние годы в связи с общеизвестными причинами. Однако мессенджер постоянно развивается.
Так, в частности, пользоваться этим сервисом для общения никоим образом никак уже с 1 июля 2022 года станет невозможно на абсолютно всех смартфонах, вне зависимости от производителя, если на телефон установлена операционная система Android 5.0 Lollipop или iOS 10, либо еще более старая. С середины следующего года минимальными платформами для запуска мессенджера станут Android 6.0 Marshmallow и iOS 11, но чем более новое и современное программное обеспечение окажется установлено на телефон, тем на более лучший пользовательский опыт все и каждый могут рассчитывать.
Если обновить ОС на смартфоне не представляется возможным, придется покупать новый смартфон, либо отказываться от использования WhatsApp раз и навсегда, потому что после этой даты каким-либо образом пользоваться данным сервисом станет невозможно совсем никак.
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