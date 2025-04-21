Сообщение для потребителей распространила пресс-служба ГКП «КТЭК».

Завтра в Костанае завершается отопительный сезон.

«В связи с тем, что среднесуточная температура наружного воздуха в последние несколько суток установилась на уровне 10 градусов тепла, окончание отопительного сезона в Костанае запланировано 22 апреля 2025 года. Дошкольные организации и объекты здравоохранения будут отключаться по мере поступления заявок. Убедительная просьба завершить отопительный сезон без долгов», — сообщили в теплокомпании.

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