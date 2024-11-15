USD 512.53 EUR 592.43 RUB 6.53

Отключат свет костанайцам — список

— Сегодня, 12:24
Изображение для новости: Отключат свет костанайцам — список

pixabay.com

В Костанае с 1 декабря 2025 года ряд потребителей частного сектора и спальных районов временно останутся без электроэнергии в связи с плановыми работами на линиях электропередачи и трансформаторных подстанциях. Работы проводит ТОО «ЭПК-forfait» по заказу Костанайской Горэлектросети.

ТП-264 — с 1 по 5 декабря, с 10:00 до 18:00 (работы на ВЛ)
Под отключение попадут:

  • магазины: «Запчасти», «Голд Барс», «Asem Motors»;
  • частный сектор по улицам:
    • ул. Хакимжановой 64–88, 19–23, 64/1–64/21;
    • ул. Кооперативная 62–86, 86/2–86/8, 68/1–68/6, 78/1–78/9;
    • ул. Комарова 15–33, 19/1–19/16;
    • ул. 5 Декабря 70–90, 82/2–82/12, 19/11–19/20.

РП-КСМК — с 1 по 5 декабря, с 10:00 до 17:30 (работы на ВЛ)
Временное отключение коснётся:

  • дачных массивов «Текстильщик»;
  • ИП Березовский, ИП Снигирев.

ТП «ГорЖилСтрой» — 1 и 2 декабря, с 09:00 до 20:00 (работы на ТП)
Без электроэнергии останутся:

  • школа-сад «Уникум», детский сад «Солнышко»;
  • ГЭК-Экспресс, магазин «Пятачок», СТО по ул. Дощанова, 170а;
  • ТОО «АСК-компани»;
  • частный сектор по улицам:
    • ул. Б. Рубинштейна 40–72, 64/2–64/9;
    • ул. Павлова 162–177;
    • ул. Бородина 63–83;
    • ул. Гоголя 169–177.

ТП-360 — 2 и 3 декабря, с 10:00 до 20:00 (работы на ТП)
Под отключение попадут:

  • магазин «Сыйлык», ИП Сулейманова, насосная;
  • спальный сектор: ул. Летунова, 95;
  • частный сектор:
    • ул. Летунова 105–168;
    • ул. Шаяхметова 100–106;
    • ул. Амангельды 163, 165;
    • ул. Пушкина 152–184.

ТП-АЦК (промзона) — 2 и 3 декабря, с 07:00 до 19:00 (работы на ТП)
Электроснабжение будет временно прекращено у:

  • ИП Ким, ИП Полухин, ИП «Тетра», ИП Бурдинская, ИП Радченко, ИП Саламатов, ИП «Алпамыс-групп»;
  • ТОО «Ремпуть 2015», ГЭК-25, ТОО «Мегамельпром», ТОО «Алекс»;
  • ИП Болагак, ИП Чемпалова, ИП Нурмухамбетов, ТОО «Нурсат»;
  • магазина «Агромаркет», «Фурор-авто».

РП-13 — 6 декабря, с 10:00 до 20:00 (работы на ТП)
Отключение затронет:

  • филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»»;
  • ИП Исакова, ТП Ватагина, аптеку «Магнит удачи»;
  • спальный сектор: ул. Козыбаева, 98.

Костанайская Горэлектросеть просит жителей и организации заранее спланировать свою работу на указанные даты и учитывать возможные неудобства, связанные с временным отсутствием электроэнергии. Возможны корректировки графика в зависимости от хода работ и погодных условий.



