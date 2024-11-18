Информацию представили в АО «Казтелерадио».
АО «Казтелерадио» в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
21 ноября 2024 года с 03.00 до 17.00будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.
«Благодарим вас за понимание и приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.