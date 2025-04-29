АО «Казтелерадио» распространило сообщение для казахстанцев.

30 апреля с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

На это время будет временно приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

Работы проводятся для обеспечения бесперебойного и качественного вещания.

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