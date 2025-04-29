Агентством по защите и развитию конкуренции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности...
АО «Казтелерадио» распространило сообщение для казахстанцев.
30 апреля с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
На это время будет временно приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана.
Работы проводятся для обеспечения бесперебойного и качественного вещания.
По данным полиции, за последнюю неделю в регионе зарегистрировано 22 ДТП, в которых 24 человека...
Читатели прислали видео, которое было снято на трассе "Тобол-Рудный". Пыльная буря застала водителей в дороге....
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