USD 513.68 EUR 583.03 RUB 6.24

Отключат ТВ и радио в Казахстане

— Сегодня, 13:44
Изображение для новости: Отключат ТВ и радио в Казахстане

pixabay.com

АО «Казтелерадио» распространило сообщение для казахстанцев. 

30 апреля с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

На это время будет временно приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

Работы проводятся для обеспечения бесперебойного и качественного вещания.

 



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.