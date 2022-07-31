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Отключение газа переносят — КТЭК

Объявление КТЭК распространила пресс-служба акима Костаная. 

«Уважаемые абоненты Костаная, ГКП КТЭК информирует вас , что в связи с переносом срока отключения газа с 1 августа на 3 августа. Соответственно переносится и срок отключения горячего водоснабжения потребителей, осеняя опрессовка тепловых сетей на 3 августа», — сказано в объявлении.

Мы ожидаем бболее подробную информацию от управления энергетики и ЖКХ Костанайской области.

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