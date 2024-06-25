Отключение горячей воды. КТЭК опубликовал список домов

Пресс-служба ГКП «КТЭК» опубликовала список домов, где будет отключено горячее водоснабжение.

В связи с капитальным ремонтом тепломагистрали диаметром 400мм по ул.Баймагамбетова с 25 июня по 1 июля 2024 года от горячего водоснабжения будут отключены 27 жилых домов:

ул.Баймагамбетова, 3 (4 корпуса), ЗД, 3/5;

ул.Баумана, 2А, 12;

ул.Гагарина, 14, 15, 17, 18,19, 21, 23;

ул.Садовая, 49, 51, 71, 71А, 73, 98, 100 «А», «Г », «Д», «E», «K», 100/2;

ул.Центральная, 19(к1), 19(к2), 19(к3).

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