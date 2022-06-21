Отключение электричества в Костанае

План работ костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с 20 по 24 июня с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 20 по 23 июня 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Комарова 4-10 ул. Джамбула 47-57, 38-64 пр. Абая 70-92

с 20 по 24 июня 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. 6 пер Лермонтова 2-10, 1/1 ул. 5 пер. Лермонтова 1-12, 1а Спальный сектор: ул. Лермонтова 14,14/1

23 июня 10:00 до 18:00 — магазин «12 Месяцев», ИП Панин по пр. Абая 316. Спальный сектор: ул. Лермонтова 10,14,14/1,18, пр. Абая 305, ул. Алтынсарина 230. Частный сектор: ул. 6 пер Лермонтова 2-10, 1/1, ул. 5 пер. Лермонтова 1-12, 1а, Спальный сектор: ул. Лермонтова 14,14/1

21 июня 10:00 до 18:00 — фирма «Арасан», магазин «Торпак», офис «Алма ТV». Частный сектор: ул. Рабочая 15-44 ул. Сьянова 22-42,189-219 пр. Назарбаева 18-24 ул. Каирбекова 181-234, ул. Шипина 46/1-46/10, 21а,23,31/1-31/17, пр. Абая 292-314.

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