Отключение электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети с 9 по 13 ноября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.
9 ноября с 10:00 до 17:00 часов
- промзона район Аэропорта — ТОО «БЭСТ»,
- ТОО «Чесма»,
- ИП Тарасиков,
- ТОО «СоюзАгроИнвест».
10 ноября с 10:00 до 20:00 часов
- ТД «Народный»,
- магазин по ул. Карбышева, 81,
- кафе по ул. Карбышева, 83 б,
- АЗС,
- магазин «Орда»,
- сауна «Эдем» по ул. Карбышева – 8 мкр.
Спальный сектор:
- 8 мкр. дома № 11,12, 14, 22.
11 ноября с 10:00 до 18:00 часов
- Коррекционная школа по ул. Каирбекова 397,
- магазин «Элина»,«Солнышко»,
- библиотек по пр. Кобланды Батыр 48,
- ресторан по ул. Текстильщиков 10б.
Спальный сектор:
- ул. Текстильщиков, 8,10,10а,12б,14.
12 ноября с 10:00 до 18:00 часов
- Северная промзона- Сервис пласт,
- ИП Соколов,
- ИП Дудин,
- ТОО «Мол базар»,
- ТОО «Холдинг 12»,
- АЗС № 7,
- ИП Аспанова,
- ИП Жанабаев,
- «Центр Парадайз»,
- ИП Нурпеисов,
- ТОО «Азия Файз Игл»,
- ТОО «Флуэраш».
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