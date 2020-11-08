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Отключение электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети с 9 по 13 ноября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

9 ноября с 10:00 до 17:00 часов

  • промзона район Аэропорта — ТОО «БЭСТ»,
  • ТОО «Чесма»,
  • ИП Тарасиков,
  • ТОО «СоюзАгроИнвест».

10 ноября с 10:00 до 20:00 часов

  • ТД «Народный»,
  • магазин по ул. Карбышева, 81,
  • кафе по ул. Карбышева, 83 б,
  • АЗС,
  • магазин «Орда»,
  • сауна «Эдем» по ул. Карбышева – 8 мкр.

Спальный сектор:

  • 8 мкр. дома № 11,12, 14, 22.

11 ноября с 10:00 до 18:00 часов

  • Коррекционная школа по ул. Каирбекова 397,
  • магазин «Элина»,«Солнышко»,
  • библиотек по пр. Кобланды Батыр 48,
  • ресторан по ул. Текстильщиков 10б.

Спальный сектор:

  • ул. Текстильщиков, 8,10,10а,12б,14.

12 ноября  с 10:00 до 18:00 часов

  • Северная промзона- Сервис пласт,
  • ИП Соколов,
  • ИП Дудин,
  • ТОО «Мол базар»,
  • ТОО «Холдинг 12»,
  • АЗС № 7,
  • ИП Аспанова,
  • ИП Жанабаев,
  • «Центр Парадайз»,
  • ИП Нурпеисов,
  • ТОО «Азия Файз Игл»,
  • ТОО «Флуэраш».
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