Отключение электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети с 9 по 13 ноября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

9 ноября с 10:00 до 17:00 часов

промзона район Аэропорта — ТОО «БЭСТ»,

ТОО «Чесма»,

ИП Тарасиков,

ТОО «СоюзАгроИнвест».

10 ноября с 10:00 до 20:00 часов

ТД «Народный»,

магазин по ул. Карбышева, 81,

кафе по ул. Карбышева, 83 б,

АЗС,

магазин «Орда»,

сауна «Эдем» по ул. Карбышева – 8 мкр.

Спальный сектор:

8 мкр. дома № 11,12, 14, 22.

11 ноября с 10:00 до 18:00 часов

Коррекционная школа по ул. Каирбекова 397,

магазин «Элина»,«Солнышко»,

библиотек по пр. Кобланды Батыр 48,

ресторан по ул. Текстильщиков 10б.

Спальный сектор:

ул. Текстильщиков, 8,10,10а,12б,14.

12 ноября с 10:00 до 18:00 часов

Северная промзона- Сервис пласт,

ИП Соколов,

ИП Дудин,

ТОО «Мол базар»,

ТОО «Холдинг 12»,

АЗС № 7,

ИП Аспанова,

ИП Жанабаев,

«Центр Парадайз»,

ИП Нурпеисов,

ТОО «Азия Файз Игл»,

ТОО «Флуэраш».

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