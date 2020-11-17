Отключение электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети с 17 по 20 ноября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.
17 ноября с 10:00 до 18:00 часов
- кафе- «Тандырная» по ул. Дощанова, 117 а,
- салон красоты «Майами-люкс» по ул. Железнодорожная, 5а,
- магазин «Все по карману» по ул. Дощанова, 182,
- ТОО «Автолюкс».
18 ноября с 10:00 до 18:00 часов
- ТОО «Табыс»,
- ТОО «Романа»,
- ТОО «Пласт-окно»,
- ИП Есенбаева,
- ИП Радута,
- ТОО «МС-Лидер».
18 ноября с 14:00 до 17:00 часов
- Детский сад «Аяна-2011» по ул. Спортивная, 3,
- спорт- комплекс «Казахстан»,
- магазин «Городок» по ул. Спортивная, 8.
Спальный сектор:
- ул. Спортивная, 8, 29,
- ул. Зеленая, 24,25,26,27,28.
20 ноября с 10:00 до 18:00 часов
- Гостиница «Достык-люкс» в мкр. 6 — уч. 92,
- АЗС № 5 по ул. Карбышева, 115,
- мини-центр «Маленькая страна» в мкр. 6 уч. 55,
- магазин «Росток»,
- «Перекресток».
Спальный сектор:
- мкр. 6 дом 1, дом 2, дом 3а.
Светофор : ул. ген. Арыстанбекова –ул. Волынова
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