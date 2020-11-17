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Отключение электроэнергии в Костанае

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План работ Костанайской Горэлектросети с 17 по 20 ноября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

17 ноября  с 10:00 до 18:00 часов

  • кафе- «Тандырная» по ул. Дощанова, 117 а,
  • салон красоты «Майами-люкс» по ул. Железнодорожная, 5а,
  • магазин «Все по карману» по ул. Дощанова, 182,
  • ТОО «Автолюкс».

18 ноября с 10:00 до 18:00 часов

  • ТОО «Табыс»,
  • ТОО «Романа»,
  • ТОО «Пласт-окно»,
  • ИП Есенбаева,
  • ИП Радута,
  • ТОО «МС-Лидер».

18 ноября с 14:00 до 17:00 часов

  • Детский сад «Аяна-2011» по ул. Спортивная, 3,
  • спорт- комплекс «Казахстан»,
  • магазин «Городок» по ул. Спортивная, 8.

Спальный сектор:

  • ул. Спортивная, 8, 29,
  • ул. Зеленая, 24,25,26,27,28.

20 ноября  с 10:00 до 18:00 часов

  • Гостиница «Достык-люкс» в мкр. 6 — уч. 92,
  • АЗС № 5 по ул. Карбышева, 115,
  • мини-центр «Маленькая страна» в мкр. 6 уч. 55,
  • магазин «Росток»,
  • «Перекресток».

Спальный сектор:

  • мкр. 6 дом 1, дом 2, дом 3а.

Светофор : ул. ген. Арыстанбекова –ул. Волынова

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