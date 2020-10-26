Отключение электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети с 27 по 29 октября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.
с 27 по 29 октября с 10:00 до 18:00 часов
- Ветеринарная инспекция по ул. Набережная, 43,
- ТОО «Промстройпроект»,
- ресторан «Глория» по ул. Аль-фараби, 26.
Спальный сектор:
- ул. Аль-Фараби, 19.
Частный сектор:
- ул. Сьянова, 62-83,
- ул. Набережная, 31-73.42/1,42/2,43/1,
- ул. Аль-Фараби, 15/1,15/3,
- ул. Тауелсиздик, 8-21.
Светофор: ул. Каирбекова –ул. Аль-Фараби
ул. Каирбекова – ул. Тауелсиздик.
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