Отключение электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети с 27 по 29 октября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 27 по 29 октября с 10:00 до 18:00 часов

Ветеринарная инспекция по ул. Набережная, 43,

ТОО «Промстройпроект»,

ресторан «Глория» по ул. Аль-фараби, 26.

Спальный сектор:

ул. Аль-Фараби, 19.

Частный сектор:

ул. Сьянова, 62-83,

ул. Набережная, 31-73.42/1,42/2,43/1,

ул. Аль-Фараби, 15/1,15/3,

ул. Тауелсиздик, 8-21.

Светофор: ул. Каирбекова –ул. Аль-Фараби

ул. Каирбекова – ул. Тауелсиздик.

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