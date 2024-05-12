Отключение электроэнергии в микрорайонах Костаная с 13 мая

ТОО «ЭПК-forfait» сообщает о проведении работ Костанайской Горэлектросети с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 13 по 17 мая 2024 года.

13 мая 12:00 до 15:00

ТОО «Тектоника», ИП Осипов, магазин «Мостик», гостиница «Остров».

Частный сектор: ул. Доненбаевой 1-20.

13 и 14 мая 10:00 до 18:00

Частный сектор: ул. Байтурсынова 207-260, ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/25, 243/23, ул. Валиханова 31-41, ул. Баймагамбетова 246-284, 242/1-242/14, 244/1-244/7.

15 мая 10:00 до 18:00

магазин «Зеркало», «Магистраль», «РоскАвто», автомойка, ИП Шарифов, СТО по ул. Каирбекова 106.

Спальный сектор: ул. Каирбекова 96.

Частный сектор: ул. Какирбекова 26-108, ул. Пушкина 15-85, 15/1,98/1 а,98/1 б.

17 мая 10:00 до 18:00

Детский сад «Ак-Ерке» по ул. Садовая 1б и Садовая 114, ИП Зудерман,«Вираж», «Романтик», «Сирж», магазин «Аврора», салон красоты «Карамель», парикмахерская «Софи».

Спальный сектор: ул. Воинов Интернационалистов 10,12,14,16, ул. Садовая 79,81,100а,100г.

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