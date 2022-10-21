Отключения электричества будут в течение недели в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с 22 по 29 октября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 22 по 27 октября 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Мира 11-20а, ул. Рудненская 8-18а,18б,12/1,12/2.

20 и 21 октября 10:00 до 17:00 — ресторан «Глория», ТОО «Пласт-окно». Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 19,20. Частный сектор: ул. пр. Тауелсиздик 8-21. ул. Сьянова 62-83, ул. Набережная 31-73, 42/1,42/2, 43/1,44/1,43/2,44/3, пр. Аль-Фараби 13,15,13/1,15/1,15/3. Светофоры: ул. Каирбекова – пр. Тауелсиздик

ул. Каирбекова – пр. Аль-Фараби.

21 и 22 октября 10:00 до 19:00 — школа № 17, детский сад при школе № 17. Спальный сектор: ул. Строительная 10,10а,14

22 октября 10:00 до 15:00 — детский сад «Белоснежка», АЗС «Трудовая», АЗС «Гелиос», гаражи «Пилот», «Рубин», «Авиатор», ТОО «Жук Агро». Спальный сектор: ул. Карбышева 43в,43б,45. Частный сектор: ул. 1 Челябинская 1-20.

26 октября 10:00 до 14:00 — магазин «Алтын», ТОО «Медтехника Казахстан» по ул. Баймагамбетова 302.

Частный сектор: ул. Алтынсарина 193-227, ул. Дулатова 166-261, 186/1-186/16, 241/1-241/27, ул. Байтурсынова 186-260, 221/1-221/20, 245/1-245/22, ул. Баймагамбетова 242-320, ул. Валиханова 2-41, 21/1-21/4.

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