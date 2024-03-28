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Отключения электричества начинают в Костанае

Фотография для новости Отключения электричества начинают в Костанае

pixabay.com

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 28 по 29 марта. 

С  28  по 29  марта 10:00 до 18:00 — Частный сектор: 1 Мая  182-202, 161/1-161/12, 200/1-200/14,  ул. Козыбаева 155-175, ул. Пролетарская 140-150, пр. Назарбаева 154-177.

27   марта 10:00 до 18:00 — КГУ «Костанайский  специальный комплекс «Детский сад-школа-интернат» для детей. по ул. Гашека  2. Спальный сектор:  ул. Волынова, 6.

28 марта 10:00 до 18:00 — ИП Манандян, ИП Мужневская, ИП Омаров, Ип Крапива, ИП Денисенко, ТПК «Металлобаза», ТОО «Казторгсервис», АЗС «Эталон № 9», ТОО «Бранд-Строй», ГЭК «Авиатор», ИП Коянбаева, ИП Федоров, АЗС «Гелиос № 13», ТОО «Металл Инвест- Атырау», ИП Емельянова, ИП Игликов, ИП Парутин, ИП Исенбаев, ИП Божко, ИП Аветисян,  + АВД, ТОО «Арт-Пласт», ТОО «Декор-трейд», ТОО «Фабий», ТОО «Люкс-2016», ИП Брунер».   Спальный сектор: ул. Уральская 37,37/1.

29  марта 10:00 до 18:00 — детский сад № 18, магазин «Елена», «Курганский», городской архив по ул. Каирбекова 395 а, учебный центр по ул. Каирбекова 401. Спальный сектор: ул. Каирбекова 399,399/2, 358/3, 405/1, 403,411.

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