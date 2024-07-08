Отключения электричества начинаются сегодня в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 9 по 12 июля.

Жилой массив Амангельды с 9 по 12 июля 10:00 до 18:00. Частный сектор: ул. Энергетиков, ул. Кравцова, ул. Тухачевского.



9 июля 10:00 до 17:00 — Частный сектор: ул. Шаяхметова 83,83а,85,87, пр. Тауельсиздик 143-145.

Светофор: пр. Тауельсиздик – ул. Бородина

С 9 по 12 июля — 10:00 до 18:00 — Частный сектор: пр. Абая 287-316, 3 пр. Лермонтова 1-20, 4 пр. Лермонтова 1-14, 6 пр. Лермонтова 1-12.

С 9 по 12 июля — 10:00 до 17:30 — Частный сектор: ул. Сьянова 138-196, 192/1, ул. Шипина 1/1-36, ул. Набережная 114-196,163/1-163/17, 143/1-143/12, ул. Рабочая 2-12, пр. Н.Назарбаева 3-25, ул. Каирбекова 194-202.

Светофор: ул. Каирбекова – пр. Н.Назарбаева

С 9 по 12 июля- 10:00 до 17:30 — АЗС № 6 – Эталон, сауна «Майами- Сити», агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а.

Частный сектор: Л.Беды 95-191, 191/1-191/5,195/1-195/3,113/1-113/11, ул. Садовая 1-22, ул. Летунова 111-125, ул. Комарова 71-134, ул. Соколовского 2-22, ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11,23/12,22/12,28/1-28/13, 6/1-6/12, ул. Хакимжановой 55-154, ул. Панфилова 1-22

9 июля 10:00 до 19:00 — кафе «Ладога», ТД «Казына», ТД «Победа», церковь «Источник жизни».

11 июля 10:00 до 18:00 — ТД «Атриум», ммагазины «Дом кожи», «Мода», «Степ», «Галлея», «Игрушки», «Сенатор», Глаз», «Юничел», шахматный клуб.

Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 72, ул. Баймагамбетова 164.

12 июля 10:00 до 18:00 — детский сад № 69, поликлиника «Жемчужина» по пр. Абая 22 а.

Спальный сектор: пр. Абая 14,16,22,24,20, ул. Маяковского 114,116,116а, 118, ул. Чкалова 9, ул. Волынова 12,16, 18.

12 июля 10:00 до 19:00 — ИП Житильбаев, ИП Аманов, магазины « У Олеси», «Старт», «Минимаркет», «Перекресток».

Спальный сектор: ул. Мауленова 2-12, 10/1,10/5,10/7, 12/1-12/3, ул. Дощанова 133а, 133 б, 135,135а,137,137/1.

Светофор: ул. Дощанова – ул. Майлина

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