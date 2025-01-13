План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» Костаная с отключением потребителей частного сектора и спальных районов на 13 января 2025 года.

13 и 14 января 2025 года с 10:00 до 18:00 — ТОО «Архай», КТП-Лукъянцев, ИП Литовченко, Спальный сектор: ул. Ворошилова 1а,3,3а,3б,74, пр. Абая 2а.

с 13 по 17 января 2025 года с 10:00 до 18:00 — магазин «Василек», Частный сектор: ул. Садовая 31-82, 62/1-62/4,25/4-25/6,27/1-27/5, ул. Ленинградская 2-24, 11/1-11/11, 13/6-13/12, ул. Сибирская 52-79, пр. Садовый 33/1-33/20, ул. Соколовская 50/1-50/113, ул. Плеханова 1-24, ул. Чернышевского 3-9, 7/2, 5/1-5/7, 9/3, ул. Баймагамбетова 42-73, 65/1-65/17.

ВЕСЬ 2 Костанай 14 января 2025 года с 10:00 до 13:00 — ясли-сад № 1, ясли сад «Ясмин», ТОО «Ардан -2015», поликлиника .

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР — ВЕСЬ

14 января 2025 года с 10:00 до 18:00

ИП Андреева, ИП Карховатова, теплицы « Ак –Кудук», КХ «Садовод», ПКСТ «Текстильщик 1».

Частный сектор: ул. Тепличный комбинат 2-11,12/1,12/2.

14 января 2025 года с 10:00 до 18:00 — ИП Отрощенко. Спальный сектор: пр. Тауельсиздик 2а, 2б.

Частный сектор: ул. ул. Набережная 48а,64а, 48-89, 56/10-56/12, 77/1-77/10, 87/1, ул. Пушкина 2-12.

15 января 2025 года с 10:00 до 18:00 — ИП Сейтенов, ИП Хамхоев, ИП Ахметова, ИП Сапбеков, ТОО «Ахчин Г», СТО.

Спальный сектор: ул. Каирбекова 453.

15 января 2025 года с 10:00 до 18:00 — ТД «Дизель», ТД «Сара», магазин «Азимут», «Продтовары», цвет-сервис, ТОО «ДК Жук Агро», детский сад «Белоснежка», магазин «Росзапчасти», АЗС «Трудовая» «Гелиос № 6», гаражи «Пилот», «Рубин», «Авиатор», кафе «Автофуд». Спальный сектор: ул. В. Интернационалистов 24, ул. Карбышева 43а,43б, 45,49,51,53,55. Частный сектор: ул. 1,2,3,4,5 Челябинская

15 января 2025 года с 10:00 до 17:00 — кафе «Гранат», Водно-спасательная станция.

16 января 2025 года с 10:00 до 18:00 — Французский центр, ТОО «Силует Сымбат», магазин «Раузет», «Чародейка», Фуд», Асем», Моя игрушка», Декор-Люкс», ТОО «Номинал». Спальный сектор: ул. Баймагамбетова 156, ул. Гоголя 89, ул. Павлова 68.

16 января 2025 года с 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. ул. Совхозная 2-60, ул. 2 Совхозная 3/3, 2/1-2/39, 17/1,17/3, ул. Каирбекова 370/3,370/5.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.