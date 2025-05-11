План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 12 по 14 мая.

12 мая 2025 года с 10:00 до 17:00 — кафе «Сабрина», магазин «Смешанные товары»

Частный сектор: ул. Бородина 151-161, ул. Шаяхметова 117-141, пр. Победы 161-171, 167/1-167/11, 169/4-169/14, ул. Амангельды 154-181. Светофор: пр. Победы – ул. Бородина

с 12 мая по 16 мая 2025 года с 10:00 до 17:00 — Частный сектор: ул. Байтурсынова 167-205, ул. Ул. Дулатова 162-213, ул. Рабочая 71-164, ул. Шипина 78-87, ул. Алтынсарина 155-189.

с 12 мая по 16 мая 2025 года с 10:00 до 18:00 — магазин «Запчасти», «Asem Motors», «Голд Барс».

Частный сектор: ул. Хакимжановой 64-88, 19-23, 64/1-64/21, ул. Кооперативная 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9, ул. Комарова 15-33, 19/1-19/16, ул. 5 Декабря 70-90, 82/2-82/12,19/11-19/20.

12 мая 2025 года с 10:00 до 15:00 — Ясли – сад № 1, ясли-сад «Ясмин», ТОО «Арман-2015», поликлиника.

ВЕСЬ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР.

13 мая 2025 года с 10:00 до 17:00 — Центральный рынок – нижняя оптовка

ж/м п. Амангельды

14 мая 2025 года с 10:00 до 17:00 — Котельная № 9.

Частный сектор: ул. Рудненская 2-7, 7а,8а, ул. Целинная 22-26, ул. Мира 1-8,9б,9к,9/1,9/2.

14 мая 2025 года с 10:00 до 17:00 — кафе «Евразия», парикмахерская «Визит», «Мила».

Частный сектор: ул. 5 Декабря 94-102, 44/1-44/17, ул. Баймагамбетова 32-50.

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