План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 5 мая.

с 5 мая по 16 мая с 10:00 до 17:00 — частный сектор: ул. Баймагамбетова 220-238, ул. Байтурсынова 167-205, ул. Ул. Дулатова 162-213, ул. Рабочая 71-164, ул. Шипина 78-87, ул. Алтынсарина 155-189.

с 5 мая по 16 мая с 10:00 до 18:00 — магазин «Запчасти», «Asem Motors», «Голд Барс». Частный сектор: ул. Хакимжановой 64-88, 19-23, 64/1-64/21, ул. Кооперативная 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9, ул. Комарова 15-33, 19/1-19/16, ул. 5 Декабря 70-90, 82/2-82/12,19/11-19/20.

Весь ж/м 2 Костанай 5 мая с 10:00 до 15:00 — Ясли – сад № 1,ясли-сад «Ясмин», ТОО «Арман-2015», поликлиника.

Весь частный сектор.

5 мая 2025 года с 10:00 до 18:00 — ТД «Аквалидер», кофейня № 1, офис «СтройЭлитДом», ИП Зиннер, магазин «Промтовары», «Фруктовый рай», «Нутрифит», «Шашлычная», «Мясо», «Сезоника», ИП Бримжанов, детская студия «Динозаврик».

Спальный сектор: ул. Джамбула 1,18/1.

Частный сектор: ул. Фролова 16-46, 33/1-33/20, ул. Краснопартизанская 8-66, 58/1-58/12, 12/1-112/12, ул. Маяковского 2-63, ул. Наримановская 32-53, ул. Беды 2-12, ул. Джамбула 1-39, 36/1-36/13, пр. Абая 98-120, ул. Таунсай 46-54.

Светофор: пр. Абая – ул. Фролова

5 мая с 10:00 до 15:00 — ИП Каширина, ТОО «Экос-Ан», ИП Макян, ИП Кенжегулов, ИП Аветисян, ИП Неотерик, ИП Новосельцев, магазин «Грамада», «Инструмент», «Ойл Центр».

6 мая с 10:00 до 14:00 — Салон красоты «Роуз», «Алена», магазин «Привет», «Обувь», «Раки», стоматология.

Спальный сектор: пр. Абая 40/1,42/1,44/1,50.

6 мая с 10:00 до 18:00 — ТОО «Алина +» по ул. 6 Костанайская 23/3.

Частный сектор: ул. 4 Костанайская 1-29/1, 2 Костанайская 56/1-56/30.

8 мая 2025 года с 10:00 до 18:00 — ГЭК -17 «Луч», ГЭК «Мотор», столярный цех.

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