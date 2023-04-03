Отключения электричества в течение недели будут проводить в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» г. Костанай с 3 по 7 апреля с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 3 по 5 апреля с 10:00 до 17:30 — ясли- сад № 1 по ул. Белинского 5. Частный сектор: ул. Станционная 8-42, ул. Крупская 6-29, 9/1,9/114, ул. Спартака 1-44, 1 пр. Спартака 24/7-24/20, 2 пр. Спартака 28/1-28/15,30/2-30/6, 3 пр. Спартака 32/5-32/9, 34/8-34/16, 4 пр. Спартака 36/1-36/11, 38/2-38/8, ул. Энгельса18/1,18/2,21/1,21/2,24/1,24/2,30,32,33/1,33/2,1-26,39-47, пр. Энгельса 44/1-44/21,42/2-42/10,ул. Солнечная 4-35, ул. Спортивная 1-26, ул. Локомотивная 8/1-8/5,10/2-10/10, ул. Мирная 4/1,4/3,6/4,6/6, 3-19, ул. Станционная 54/1-54/10, ул. Тургенева 1-50, 11/1-11/23, 19/1-19/5, 21/2-21/6, пр. Станционный 37-48, ул. Белинского 6/1,6/3,9, 10-34, ул. Некрасова 7-36,11/2-39/6, ул. Достык 47-55.

3 апреля с 10:00 до 18:00 — ИП Сагитова, ИП Стригина, ИП Тынымбаева, ИП Санжар и К, магазин «Сервис».

Спальный сектор: ул. Герасимова 7,9,12. мкр. Аэропорт 37,38,39,39/1,40,45.

4 апреля с 10:00 до 18:00 — ИП Онайбекова, ИП Нуржакупов.

Спальный сектор: ул. Герасимова 8,10, мкр. Аэропорт 24,25,26, 28,29,30,32,33,35,35а,38.

5 апреля с 10:00 до 17:30 — ясли- сад «Ясмин» по ул. 6 Солнечная 5, поликлиника по ул. Химиков 24.

Частный сектор: ул. Белинского 7-31, ул. Солнечная 67/1-67/7, 4 пр. Солнечный 1-25, 5 пр. Солнечный 2-30, 6 пр. Солнечный 4-27, 7 пр. Солнечный 1-28, ул. Солнечная 78-90, 6 Солнечная 1-41, 7 Солнечная 2-42, 8 Солнечная 1-41,ул. Крупской 10-36, 4/2,9/8, ул. Мира 1-23, ул. Жуковского 27-53, ул. Мирная 28-51, 4 пр. Спартака 17/3-17/11, 5 пр. Спартака 40/-9-40/13, 42/1-42/8, ул. Достык 11-29,14/3-14/5, ул. Степная 2-37,1/1-1/14, 12/1-12/23, 14/2-14/32, ул. Кленовая 3/5-3/38, ул. Автозаводская 4/2-4/24, ул. Аксу 1-28,28/9-28/21, ул. Студенческая 19/1-19/27, 44-62, 21/17-21/23, ул. Солнечная 38/2-38/34, 40/3-40/13, ул. Чекмарева 2-26

5 апреля с 10:00 до 18:00 — АЗС «Гелиос», ТОО «Тандем», ТОО «Аджедан» по ул. Карбышева 93,95,95а.

Спальный сектор: 7 мкр. — дома 4,8,8а,9,12. промзона (по Складской) (работы на ПС )

5 апреля с 10:00 до 17:00 — ТОО «КТЭК», ТОО «Адал», ИТП Шайкенова, ИП Паненко, ТОО «КМК-Пионер», ТОО «Калкан», детский сад по ул. Шаяхметова 171а, ТОО «АБЗ».

с 5 по и 7 апреля с 10:00 до 17:30 — Частный сектор: ул. Тургенева 17-41, 11/1-11/25, 13/4,15/5, 17/5,19/1-19/5, 23/1-23/3, 21/6, 29/4-29/8, ул. Энгельса 38-54,пр. Энгельса 44/1-44/21, ул. Спартака 11-29, 21/1,25/1, 23/6, 18/1-18/3,13/3,13/1, 15/2-15/4, 9/1,11/2,11/4.

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