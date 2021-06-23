Отключения электроэнергии начались в Костанайском районе

Информация об отключениях электричества размещена в инстаграм-аккаунте акимата Костанайского района.

В связи с выполнением планово-эксплуатационных работ на ЛЭП будут производиться отключения электроэнергии

22 июня с 14:00 до 17:00 г.Тобыл улицы: Калинина 21/1-62,Советская 42-63, Площадь Победы 1-25,Павлова 74-205, Школьная 1-59, Пер.Почтовый 3-14, 40 лет Октября 69-125,Гагарина 2-27, Титова 1-1/8,Поповича 47-143,Чехова 1-38, 25 лет Цилины 107 А, Геологическая 1-80, Молодежная 1-15,Новая 1-19, Терешковой 42/1, Пер.Школьный

с 10:00 до 14:00 с.Заречное ул.Юбилейная 86-90.

23 июня с 14:00 до 17:00 г.Тобыл ул.Школьная 65/1,65, ул.Калинина 116, Калабаева 118,23

С 23 по 26 июня с 10:00 до 17:00 г.Тобыл ул.Школьная 1/1-1/4,66,86,33,32,26

24 -25 июня с 10:00 до 20:00 с.Шишенка

25 июня с 10:00 до 14:00 : г.Тобыл улицы: Калинина 21/1-62,Советская 42-63, Площадь Победы 1-25,Павлова 74-205, Школьная 1-59, Пер.Почтовый 3-14, 40 лет Октября 69-125,Гагарина 2-27, Титова 1-1/8,Поповича 47-143,Чехова 1-38, 25 лет Цилины 107 А, Геологическая 1-80, Молодежная 1-15,Новая 1-19, Терешковой 42/1, Пер.Школьный

с 14:00 до 17:00 с.Заречное ул.Юбилейная 86-90.

25 июня с 14:00 до 17:00 с.Октябрьское ул. Мира, ул.Новая, ул.Полевая, ул.Цветочная, пер.Лиманный,Октябрьская, Советская,Ленинградская, Московская, Степная, Олимпийская, Школьная, Лесная,Казахстанская.

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