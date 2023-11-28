Отключения электроэнергии начнут в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 28 ноября по 1 декабря.

КТП-Курылыс (район маг. Астыкжан) (работы на ПС ) 29 ноября 10:00 до 18:00

Частный сектор: пр. Абая 1/41-1/86

КТП-715 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ – 10 кВ ) с 28 ноября по 1 декабря 10:00 до 19:00

Частный сектор: ул. Тухачевского 3 -34, ул. Иноземцева 3-22, ул. Кравцова 2-35, ул. Энергетиков 11а-35, ул. Миляева 1-22.

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