Отключения электроэнергии в Костанае начнут сегодня

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с 27 по 31 марта с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

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с 27 по 31 марта с 10:00 до 17:30 — частный сектор: ул. Лесная 1-15, 2-8,4/2,6/2, 59/1 -59/5, ул. Сибирская 16-71, 42-47, 41/1, 43/1-43/7, 45/2-45/8, 47/1 -47/5, 49/1-49/6, ул. Плеханова 98, 98/2 -98/10, ул. Чернышевского 61 -69, 95, 97, ул. Строительная 16 -22.

28 марта с 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Узкоколейная 8-30,2/4,10а,14/3.

30 марта с 10:00 до 18:00 — Спальный сектор: ул. Летунова 95. Частный сектор: ул. Летунова 105-123, ул. Амангельды 163,165, ул. Пушкина 166-184.

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