Отключения света в Костанае: где и когда не будет электричества

В Костанае с 30 марта по 3 апреля 2026 года запланированы временные отключения электроэнергии. Работы проведёт ТОО «ЭПК-Форфайт». Ограничения коснутся как частного сектора, так и спальных районов, а также ряда предприятий и объектов города.
30–31 марта: промзона и район Амангельды
С 10:00 до 18:00
Промзона (ТП «Спецавтобаза»)
Под отключение попадут:
- ресторан «Султан»
- предприятия и базы: «КСТ АвтоМоторс», «Сервис-пласт», «Промбаза 7», «Астык Тэрра», «Фрукттранс», «Агрофуд» и другие
- АЗС «Эталон №7», дачи «Юбилейные»
Также временно не будут работать светофоры на перекрёстках:
- пр. Назарбаева – ул. Промышленная
- пр. Назарбаева – ул. Мухамеджанова
- пр. Назарбаева – ул. Доненбаевой
Жилой массив Амангельды (КТП-716) — 30 марта
- кафе «Рандеву»
- частный сектор по улицам Энергетиков и Тухачевского
31 марта: район Жана-Кала
С 10:00 до 18:00
КТП-4 (Жана-Кала)
Под отключение попадут:
- ряд индивидуальных предпринимателей
- спальный сектор: пр. Абая, 123
1 апреля: склады и бизнес-объекты
С 10:00 до 18:00
РП-10 (промзона)
«Агромельпром», база «DWT», ИП Казиева
ТП-107
- магазин «Кораблик», ТОО «Маренго»
склады по ул. Лермонтова
- частный сектор: ул. Бородина, Лермонтова
2 апреля: торговые дома, аптеки и жилые районы
С 10:00 до 18:00
ТП-537 и ТП-523
- ТД «Талисман», «Шахерезада», «Бум»
- магазины «Арзан», «Smoll», «Ника», аптеки, рестораны и СТО
- жилые дома по пр. Абая и ул. Хакимжановой
- частный сектор: ул. Джамбула
Масштабные отключения (ТП-151 и др.)
Под ограничение попадут:
- детский сад «Бобек-Костанай»
- предприятия: «Баян-Сулу», «АБЗ», «КМК-Пионер» и другие
- десятки ИП и организаций
2–3 апреля: район Амангельды и частный сектор
С 10:00 до 18:00
КТП-705
- магазин «Новинка»
- частный сектор: ул. Парковая, К. Маркса
3 апреля: частный сектор и социальные объекты
С 10:00 до 18:00
КТП-042
- семейный дом «Жануя»
- ГАЗС и предприниматели
- частный сектор: ул. Тепличная, Гольдаде, Геологическая
Что важно знать
Отключения связаны с плановыми ремонтными работами на линиях электропередачи и подстанциях.
Время проведения работ — ежедневно с 10:00 до 18:00.
Возможны корректировки в зависимости от погодных условий.
Жителям рекомендуется заранее подготовиться: зарядить устройства, спланировать бытовые дела и учитывать возможные перебои в работе светофоров.
