Отключения света в Костанае: где и когда не будет электричества

— Сегодня, 09:12
В Костанае с 30 марта по 3 апреля 2026 года запланированы временные отключения электроэнергии. Работы проведёт ТОО «ЭПК-Форфайт». Ограничения коснутся как частного сектора, так и спальных районов, а также ряда предприятий и объектов города.

30–31 марта: промзона и район Амангельды

С 10:00 до 18:00

Промзона (ТП «Спецавтобаза»)

Под отключение попадут:

  • ресторан «Султан»
  • предприятия и базы: «КСТ АвтоМоторс», «Сервис-пласт», «Промбаза 7», «Астык Тэрра», «Фрукттранс», «Агрофуд» и другие
  • АЗС «Эталон №7», дачи «Юбилейные»

Также временно не будут работать светофоры на перекрёстках:

  • пр. Назарбаева – ул. Промышленная
  • пр. Назарбаева – ул. Мухамеджанова
  • пр. Назарбаева – ул. Доненбаевой

Жилой массив Амангельды (КТП-716) — 30 марта

  • кафе «Рандеву»
  • частный сектор по улицам Энергетиков и Тухачевского

31 марта: район Жана-Кала

С 10:00 до 18:00

КТП-4 (Жана-Кала)

Под отключение попадут:

  • ряд индивидуальных предпринимателей
  • спальный сектор: пр. Абая, 123

1 апреля: склады и бизнес-объекты

С 10:00 до 18:00

РП-10 (промзона)

«Агромельпром», база «DWT», ИП Казиева

ТП-107

  • магазин «Кораблик», ТОО «Маренго»
    склады по ул. Лермонтова
  • частный сектор: ул. Бородина, Лермонтова

2 апреля: торговые дома, аптеки и жилые районы

С 10:00 до 18:00

ТП-537 и ТП-523

  • ТД «Талисман», «Шахерезада», «Бум»
  • магазины «Арзан», «Smoll», «Ника», аптеки, рестораны и СТО
  • жилые дома по пр. Абая и ул. Хакимжановой
  • частный сектор: ул. Джамбула

Масштабные отключения (ТП-151 и др.)

Под ограничение попадут:

  • детский сад «Бобек-Костанай»
  • предприятия: «Баян-Сулу», «АБЗ», «КМК-Пионер» и другие
  • десятки ИП и организаций

2–3 апреля: район Амангельды и частный сектор

С 10:00 до 18:00

КТП-705

  • магазин «Новинка»
  • частный сектор: ул. Парковая, К. Маркса

3 апреля: частный сектор и социальные объекты

С 10:00 до 18:00

КТП-042

  • семейный дом «Жануя»
  • ГАЗС и предприниматели
  • частный сектор: ул. Тепличная, Гольдаде, Геологическая

Что важно знать

Отключения связаны с плановыми ремонтными работами на линиях электропередачи и подстанциях.

Время проведения работ — ежедневно с 10:00 до 18:00.

Возможны корректировки в зависимости от погодных условий.

Жителям рекомендуется заранее подготовиться: зарядить устройства, спланировать бытовые дела и учитывать возможные перебои в работе светофоров.



