Заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов прокомментировал сообщения о возможном доступе налоговых органов к банковским счетам граждан. По его словам, о снятии банковской тайны речи не идёт: институт тайны «не должен подвергаться сомнению», а обсуждаемые изменения связаны с цифровизацией и информационным обменом между госорганами, а не с «полным открытием» счетов, сообщает lsm.kz

Баймагамбетов предположил, что речь может идти об already действующих порогах для мобильных переводов, когда требуется объяснить происхождение поступлений: если в течение трёх месяцев подряд деньги приходят от 100 и более лиц ежемесячно, а их сумма превышает 12 МЗП (чуть более 1 млн тенге) за три месяца.

Он также отметил, что Минфин нацелен снять с граждан нагрузку всеобщего декларирования: для тех, кто подпадает под отчётность или совершает крупные транзакции, предлагается предзаполнение деклараций. «Предприниматели и так отчитываются по оборотам в Минфине. С точки зрения банковской тайны Нацбанк относится к вопросу максимально серьёзно и участвует во всех дискуссиях», — подчеркнул он, добавив, что трактовка об «открытии Минфину доступа ко всем счетам» является крайне неверной.

