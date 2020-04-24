Откровения бывшей КВИ-положительной пациентки

«Это был мой первый вылет за границу. Интерес взял вверх над страхом»

Аня (имя изменено) одна из трех пациентов, которые выздоровели, после лечения коронавируса в инфекционном отделении костанайской областной больницы. Больше месяца они с супругом провели сначала в изоляции карантинного госпиталя, после – в стационаре на лечении.

— Аня как вы? Дома?

— Да, дома уже. Слава Богу и врачам.

— Как вы себя чувствуете сейчас?

— Прекрасно чувствуем. В принципе, как и на протяжении всей болезни

— Что вы сделали сегодня дома, спустя столько времени отсутствия? За чем особенно скучали?

— Просто за домом. Счастье есть.

— Я имею ввиду, мелочи, моменты. Кофе свежемолотый, например?

— Точно. Муж сразу попросил сделать ему капучино и бутерброд.А я пока решила воздержаться, немного печень побаливает- отголоски вируса или приема препаратов.

— Сколько времени вы не были дома?

— В общей сложившейся ситуации, полтора месяца. Непривычно было заходить в дом. Прямо волнение было, трепет. Мы научились ценить, свободу и жизнь в целом. И это не пафос.

— Пусть это будет самое серьёзное испытание в вашей жизни. Можно выдохнуть.

— Спасибо большое. Вот отсидим ещё положенный домашний карантин, а потом действительно выдохнем. Хотя, уже хорошо.

— Насколько я помню, в самом начале вы недооценивали серьёзность ситуации, болезни? Что-то изменилось спустя все это время?

— Было такое. Мы были растеряны. Двоякое ощущение было – вроде здоров, а говорят – болен.Наверное, потому что, болезнь протекала в лёгкой форме. Спасибо врачам и всему мед.персоналу на нашем пути за профессионализм и оперативность. Могло ведь, все сложиться иначе. До сих пор есть ощущение страха от мысли, что было бы, если бы врачи не сработали слаженно и во время.

— Вы имеете ввиду себя?

— Не только себя и мужа. Если бы схема не была так отработана, мы вполне могли заразить других.С одной стороны думаешь, что все хорошо, нет симптомов ярко-выраженных, а с другой… Как же хочется поскорее все забыть.Но мы, хоть и были не довольны (мягко говоря) всей сложившейся ситуацией (изоляция, карантин, инфекция), но опасались за свою жизнь и выполняли все необходимые требования медиков.

— Вы ехали на отдых, когда covid-19 уже был объявлен пандемией, и вирус уже захватил несколько стран. Беда еще не коснулась Казахстана. И все же. Ехать/не ехать — сомнения были?

— Конечно, я очень боялась. Я мнительная. Ещё когда вирус был только в Китае, я уже тут у нас носила маски, заставляла мужа носить. И перед отъездом оба очень переживали. Но в турфирме нас уверили, что все будет замечательно, все ОТЛИЧНО, что нас это не коснётся. И в Египте спокойно.По факту мы прилетели и в Казахстан к началу закрытия границ.

— Игра в рулетку?

— Вышло так. Но это был мой первый вылет за границу. Интерес взял вверх над страхом.

— Давайте по хронологии. Сначала вы были в карантинном стационаре? Сколько времени? Как проходили дни там?

-Сначала нас в Алматы поместили в провизорный госпиталь, сутки мы пролежали там. Пришел отрицательный тест. Но, по приезду домой нас сразу поместили на карантин, так как в самолете был подтвержденный заражённый. Там пробыли 12 дней.

— Когда вам сказали, что ваш анализ на КВИ положительный. Это был 12 день карантина. Мысли о выписке, о доме, о чашке капучино… Как это было?

— Конечно — слёзы, полное отрицание ситуации.Страх. Паника. Потом успокоились. В целом то нам очень повезло, что мы полтора месяца были вместе. Это нас спасало, отвлекало от тяжелых мыслей. В какой-то момент мы подумали — главное вместе, под присмотром специалистов, главное выздороветь. А домой успеем. Сейчас понимаем, что хорошо, что у нас выявили во время и мы никого не заразили.

— Уж простите, но что было самое страшное во всей вашей истории?

— Муж очень переживал о перевозке, у него клаустрофобия, в капсуле не очень комфортно, да что уж там — страшно. Реально страшно и жутко. Так что, скорая помощь,наверное, одно из ярких событий. В тот день была сильная метель,пурга. Помните? Но они не растерялись.Все четко, слажено.Мы застряли в какой-то момент из-за погодных условий. Пока пробивались сквозь заносы и метель, ко мне постоянно подходили врачи, спрашивали как мое состояние, все ли хорошо. В общем — скорая помощь на высшем уровне была.

— Прозвучит странно, но остались какие-то приятные воспоминания?

— Люди. Медики. Про скорую уже сказала. В областной больнице, например Галина Ивановна, мед сестра — как за родных детей переживала за нас. Следила, что-то где-то вредное увидит — не разрешала, всегда старалась по максимуму помочь. Сам главный врач больницы, Юрий Сергеевич, на протяжении всего нашего нахождения поддерживал с нами связь, да и в целом нас поддерживал морально. Боюсь забыть кого-то – всем спасибо. Санитарочка одна, к сожалению,забыла ее имя — добрая, отзывчивая, веселила нас. Хорошие люди.

— У вас был доступ в интернет? К соцсетям?

— Да, конечно, нас ни в чем не ограничивали, единственное мы понимали, что-то распространять или снимать в режиме ЧП незаконно, да и неуместно. Поэтому старались по минимуму выходить в соцсети.

— Заметили ли вы агрессию общества по отношению к инфицированным КВИ и что думаете по этому поводу?

— Даже очень.Читая комментарии в одном из СМИ города: «сжечь их», «это из-за них все случилось» очень расстроилась.

Теперь вот могу ответить — люди, никто не застрахован и никто не знает, что с нами может случиться.Но даже сейчас, если каждый будет сохранять спокойствие и соблюдать карантинный режим, то ситуация станет значительно лучше. Всем терпения и здоровья, особенно врачам и госслужащим в столь непростое время.

— Я правильно понимаю- наше интервью будет анонимным?

— Думаю да, не хочется, чтобы потом люди от нас шарахались.

— Кто-то из ваших друзей, знакомых знал, где вы и от чего лечились?

— К сожалению да, родственники и друзья знали , что мы летим отдыхать , думаю не сложно сопоставит факты было(даты рождения,передвижения, о которых сообщили СМИ).

— Звонили сегодня близкие, радовались?

— Мы приехали домой около часу дня и до сих пор принимаем звонки и поздравления, как будто ещё раз женимся.

— Какие планы на ближайшие карантинные дни?

— Спорту уделим время. Муж будет учить английский язык.

— О чем мечтаете?

— У меня скоро день рождения и я надеюсь, что в ближайшее время все наладится и станет прежним, все будут здоровы.

— В это сложное для всех нас время, медицинские работники «на передовой», работают много, тяжело, подолгу не видят свои семьи и при всем этом тоже ежедневно «отгребают»( уж простите) от диванных «экспертов- эпидемиологов и инфекционистов». Пожелаете им добра?

— С удовольствием. Теперь я знаю – герои рядом. Мы просто их не замечаем. Терпения вам уважаемые врачи, сестры, санитары. Не обращайте внимания на злых людей.Здоровья вам и всего самого светлого и доброго.

— Спасибо вам за откровенность. Будьте здоровы.

Беседу вела Ксения Жилкибаева, пресс-секретарь управления здравоохранения акиматакостанайской области

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