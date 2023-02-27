Открыла окно и села на подоконник. Пенсионерка едва не упала с четвертого этажа в Костанайской области

26 февраля в дежурную часть отдела полиции города Лисаковск поступило сообщение от жильцов дома о том, что на подоконнике четвертого этажа сидит женщина, свесив ноги вниз. Испуганные жильцы стали кричать, чтобы женщина держалась и не сорвалась.

На место происшествия немедленно прибыл участковый инспектор Ерлан Танжариков.

— Я немедленно поднялся, мне удалось буквально затащить женщину в комнату. Оказалось, что 70-летняя женщина больна. Ее дочь ушла в магазин, в это время ее мать открыла окно и села на подоконник, — рассказал участковый инспектор полиции.

В это время жильцы дома наблюдали за действиями участкового. Анастасия Руднева жительница этого дома рассказала, что 26 февраля в начале одиннадцати часов дня она шла в магазин и увидела сидящую на подоконнике бабушку.

-Мы начали ее просить, чтобы она не сорвалась, вызвали полицию. Участковый прибыл моментально и смог спасти женщину, — рассказала о событиях этого дня Анастасия Руднева.

Через несколько минут домой вернулась и дочь женщины, которая ухаживает за ней. Она отлучилась лишь на несколько минут, оставив присматривать за бабушкой своего 7 -летнего сына.

В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, что Ерлан Танжириков работает на административном участке с 2018 года. До этого он работал в Тарановском районе и не раз проявлял себя геройски. К примеру, участковый был удостоен президентской награды – медали «Ерлігі үшін» («За мужество»). Полицейский отмечен высоким званием за задержание преступника совершившего нападение на дом одиноких женщин 29 февраля 2016 года в районе Б. Майлина. В тот же день участковый спас рыбака и его жену, которые практически находились на грани жизни и смерти.

В его адрес не раз поступали благодарственные письма, в которые была отмечена его работа. Жители области говорят о нем, как об отзывчивом и неравнодушном сотруднике, который никогда не проходим мимо чужой беды.

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