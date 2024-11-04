В посёлке Заречный Костанайского района открыли первую в области Комфортную школу с государственным языком обучения на 900 мест. На строительство было направлено 5 миллиардов тенге.

При строительстве Комфортной школы применен единый стандарт, по материально-техническому оснащению не уступающий лучшим учреждениям образования области – «Назарбаев интеллектуальная школа» и лицей-интернат «Білім инновация».

Школа построена по Национальному проекту в современном формате. Это трехэтажное здание с новейшим материально-техническим оборудованием.

Предусмотрены блоки для обучения начального, среднего и старшего звена, три спортзала, отдельные для каждого звена.

В школе более 100 учебных кабинетов. Полностью оборудованы предметные кабинеты по физике, химии, биологии с учебными лабораториями, кабинеты робототехники и компьютерные классы STEM-лаборатории. Учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, кабинеты иностранных языков — лингафонами.

Здесь есть библиотека с читальным залом, удобные коворкинг зоны для школьников и педагогов, обеспечение высокоскоростным интернетом – все это создает комфортабельные условия в учебном пространстве для получения качественных знаний и развития талантов и способностей детей.

Уже сейчас подано свыше 600 заявлений от родителей на устройство детей в школу.

В рамках Национального проекта «Комфортная школа» в области строится шесть школ на 4500 мест. — в посёлке Заречный, городах Аркалык и Рудный, в селе Кушмурун и две школы в активно развивающихся микрорайонах областного центра «Аэропорт» и «Береке».

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