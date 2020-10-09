Открыть автоЦОН в Аркалыке предложили на встрече с начальником ДП Костанайской области

фото пресс-службы ДП Костанайской области
Начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов провел прием граждан в городе Аркалык
Было принято более 20 человек, в том числе и с отдаленных поселков. В этом регионе люди редко пользуются возможностью общаться онлайн, с учетом ситуации. Для аркалыкчан важно увидеть человека и лично рассказать о своих проблемах. А проблем здесь немало.
К примеру, житель города Аркалык Серик Тулекбаев, рассказал Бекету Аймагамбетову о том, что в таком большом регионе, с двумя районами Амангельдинским и Жангельдинским и сам город Аркалык люди вынуждены ехать в Костанай за 700 верст, чтобы сдать экзамены на получение водительского удостоверения. Сегодня назрела необходимость открытия автоцона в городе Аркалык. Этот вопрос инициирован и будет решаться при содействии «Правительства для граждан», а также местной исполнительной власти.
«Действительно, автоцон необходим в этом регионе, потребность есть и мы будем это решать», — отметил начальник ДП Костанайской области.
Александр Мартьянов пришел на прием с вопросом о расследовании уголовного дела. Его избили прямо на улице. Он получил серьезные телесные повреждения, сломана рука, сотрясение мозга.
«Уголовное дело по факту хулиганства возбуждено сразу, 4 октября, когда я позвонил на 102. Я хочу отметить сотрудников криминальной полиции, благодаря которым 4 парней, избивших меня, были сразу задержаны. Особая благодарность старшему лейтенанту полиции Данияру Канафиеву. Именно он прибыл первый по вызову и оперативно установил всех по сообщенным приметам», — рассказал Александр.
Бекет Аймагамбетов отметил, что в настоящее время в городе Аркалык зафиксировано снижение преступности на улицах на 25% и общественных местах на 33%. Но этого недостаточно.
«Важно, чтобы люди чувствовали себя безопасно и были защищены. Необходимо пересмотреть схемы патрулирования, расширять систему видео-наблюдения. В настоящее время в городе установлено 14 видео-камер с выводом изображения в дежурную часть Управления полиции города Аркалыка. С начала года было выявлено 14 преступлений и 144 административных правонарушений. Здесь планируется открыть центр оперативного управления», — отметил Бекет Аймагамбетов.
Вопросы возмещения ущерба, полученного в результате хулиганства, будут решаться в рамках расследования уголовного дела. На прием обратились и жители Акмолинской области города Державинска. Еркин Карашин отметил, что идут судебные тяжбы между Акмолинским ТОО и Аркалыкскими предприятиями, куда перечислялись деньги.
В настоящее время уголовное дело расследуется. Здесь использовались разные финансовые схемы, которые предстоит доказать, при условии, что есть уже несколько судебных решений. Дело будет дополнительно изучено и принято процессуальное решение.
Начальник ДП Костанайской области также в регионе провел инспекцию участковых пунктов полиции.
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