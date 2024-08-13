Открыть доступ на пришкольные площадки для всех желающих хотят в Костанае

Всего в Костанае сегодня насчитывается 38 государственных школ. Ежегодно из бюджета выделяются средства на их текущий или капитальный ремонт. Но эти средства в основном рассчитаны только на внутренние или наружные работы в здании, привести в порядок дворовую территорию получается не всегда.

Большинство пришкольных территорий в городе находятся в непрезентабельном виде. Так считает аким Костаная. Поэтому со следующего года их планируется передать на баланс городского акимата. Вот так выглядит территория 16 школы. Здесь имеется футбольное поле, и баскетбольная. Но, большая часть земли свободна. Здесь по задумке городского акимата должны появиться тренажеры, скамейки и детские площадки, чтобы здесь могли отдыхать как взрослые, так и дети. Чтобы начать благоустраивать эти территории, необходимо, чтобы они были на балансе города. Аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что зачастую школьные дворы закрыты на замок, и открываются по расписанию. Но, теперь планируется, что они будут общедоступными. Сейчас пока неизвестно сколько средств на это потребуется. Но, работу эту будут делать поэтапно.

«Они будут служить не только школьникам, но и всем жителям близлежащих дворов. Я думаю, что это правильно. В следующем году мы эту программу откроем, посчитаем. Я думаю, что не меньше того, что мы выделяли на внутри дворовые территории. Потихоньку будем делать, крупные, большие территории. Я думаю, что мы должны выделять в год не менее миллиарда, чтобы хотя бы в пятилетку охватить территории всех школ. Потому, что один проект не будет дешевым. Чтобы поставить детскую площадку, стадион с искусственным газоном», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Также, в планах полностью провести освещение во дворах школы, и оборудовать беговые дорожки. Этими работами в следующем году планируется охватить уже несколько школьных территорий.

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