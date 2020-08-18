Открыть рыбное производство в каждой области поручил Мамин

Премьер-министр Аскар Мамин поручил увеличить число точек продажи качественной свежей рыбы, чтобы казахстанцы стали потреблять рыбную продукцию по нормам ВОЗ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«В каждом регионе должно быть организовано рыбное производство, закреплены водоемы за субъектами бизнеса, увеличено количество торговых точек по продаже высококачественной свежей рыбы.

Для обеспечения здорового рациона питания граждан следует стремиться к увеличению уровня потребления рыбы, рекомендованного ВОЗ: 16 килограммов на душу населения. Правительство примет для этого все необходимые меры», — сказал Мамин на заседании правительства.

Ранее министр экологии Магзум Мирзагалиев указал, что ВОЗ рекомендует потреблять не менее 16 килограммов рыбной продукции в год на человека, а в Казахстане эта цифра составляет менее 4 килограммов.

«Благодаря принимаемым мерам объем выращенной рыбы в текущем году планируется довести до 9 тысяч тонн товарной рыбы с ростом в 1,6 раза за последние два года. Основной объем выращиваемой рыбы приходится на несколько регионов, это Туркестанская, Алматинская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области», — отметил премьер-министр.

По его словам, объемы рыбного производства могут быть увеличены значительно и доведены до 600 тысяч тонн. Рыбная отрасль должна стать одной из базовых в структуре АПК, объем экспорта будет увеличен в 10 раз до 300 тысяч тонн и создано не менее 100 тысяч дополнительных рабочих мест.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.