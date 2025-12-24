С июля в Казахстане действуют правила, запрещающие в общественных местах одежду и предметы, полностью закрывающие лицо. Цель изменений — не «ограничения ради ограничений», а повышение общественной безопасности.

Когда лицо открыто, человека можно быстрее опознать. Это важно для работы камер видеонаблюдения, экстренных служб и полиции — особенно в местах массового пребывания людей.

Почему закрытое лицо — фактор риска

Правоохранители отмечают: сокрытие лица нередко используют сознательно, чтобы остаться неузнанным при правонарушениях.

Показательный пример — разбой на автозаправке в Костанайской области в январе этого года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, закрыл лицо шарфом и спортивной шапкой, зашел в помещение АЗС, угрожал ножом продавцу и похитил деньги из кассы. Суд признал его виновным и назначил 3 года 6 месяцев лишения свободы. Этот случай демонстрирует: закрытое лицо может быть не «деталью одежды», а способом скрыть личность и усилить угрозу.

Что именно подпадает под запрет

Под запрет попадают любые элементы одежды и аксессуары, которые закрывают лицо целиком и не позволяют визуально идентифицировать человека, в том числе с помощью камер. В их числе:

никабы

балаклавы

маски

иные предметы, полностью скрывающие лицо

При этом подчеркивается: речь не о запрете религии или традиций — ключевой критерий один: лицо должно оставаться открытым .

Когда закрывать лицо можно

Исключения предусмотрены и прописаны в правилах. Закрывать лицо допускается, если это связано с:

медицинскими показаниями

погодными условиями

профессиональной деятельностью

участием в культурных, спортивных или массовых мероприятиях

прямыми требованиями закона

Отдельно отмечается, что хиджаб, шейла, химар, аль-амира и другие элементы одежды, не закрывающие лицо, под запрет не подпадают.

Профилактика вместо последствий

Новые нормы ориентированы прежде всего на предотвращение ситуаций, когда скрытое лицо становится инструментом запугивания, ухода от ответственности или совершения преступлений. В полиции подчеркивают: разъяснительная работа продолжается, чтобы у граждан не возникало неверного понимания правил.

Принцип остается простым: в общественных местах лицо должно быть открытым — ради безопасности всех.

