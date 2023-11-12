Сильные и выносливые. Открытое первенство по плаванию среди детей состоялось в Костанае

Соревнования по плаванию проводились в ДЮСШ №1 им.К.Оспанова. В них приняли участие более 100 спортсменов из Костаная, Рудного, Лисаковска.

Как рассказала заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе ДЮСШ №1 им.К.Оспанова Наталья Сухачёва, соревнования в новом олимпийском бассейне проводят почти каждый месяц. Ранг соревнований разный.

«Два дня проходят у нас соревнования 10 и 11 ноября. Это открытое первенство города. Оно хорошо тем, чтj, могут приезжать дети из городов и районов. В этот раз приехали команды из Лисаковска, Рудного и наши костанайские ребята выступают. На этих соревнованиях принимают участие спортсмены — девочки и мальчики 2014 года и моложе, есть дети, которые впервые участвуют. Для них это закалка, испытать себя, получить соревновательный опыт. Для нас — это выявить сильнейших и перспективных спортсменов», — говорит Наталья Сухачёва.

Плавание в Костанае среди детей очень популярный вид спорта. Желающих заниматься очень много. Как говорит Наталья Сухачёва, набор, а он проходит в электронном формате, завершается в течение трёх минут. Сегодня в ДЮСШ плаванием занимаются 594 ребенка.

«То есть за эти три минуты набор завершен, команды укомплектованы. Есть востребованность. Раньше если у нас работало 5 тренеров-преподавателей сегодня 12. В перспективе в нашей области открытие такого вида спорта, как водное поло, он требует для себя определенных корректировок в бассейне. Это должны будут быть убраны волногасящие дорожки, нужны ворота. Возможно, это будет в отремонтированном здании «Трудовых резервов», но пока это все в планах. Видео можно посмотреть в нашем инстаграм-аккаунте

Рамиз Валеев занимается плаванием уже три года, и у него есть свои результаты. Как говорит мальчик, он просто хотел научиться плавать. Но это переросло в нечто большее.

«Я пошёл в бассейн, чтобы просто научиться плавать, но тренер мой Владимир Иванович сделал так, что я стал заниматься плаванием профессионально. Занимаюсь 6 дней в неделю и мне это очень нравится», — говорит Рамиз.

Игорь Рослов тренирует детей уже несколько лет. Его спортсмены участвуют в соревнованиях и уже занимали призовые места. Тренер отмечает большую поддержку со стороны родителей маленьких спортсменов. Тренер отмечает, что плавание для ребенка — это развитие дыхательной системы, координации, выносливости.

«Я считаю, что дети подготовлены, дети настроены, у них есть мотивация, большая поддержка от родителей идет детям. Дети видят, как родители кричат и поддерживают с трибун, от этого у них силы преумножаются. ,Я как тренер, советую своим детям работать над собой, победить не соперника, а главное победить себя. Каждый результат он хорош, как для ребенка, так и для родителя и, конечно, для меня, как для тренера», — отметил тренер ДЮСШ №1 им.К. Оспанова Игорь Рослов.

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