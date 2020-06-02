«Открытую библиотеку» запустили в Костанае

Чуть позже, чем планировалось в Костанайской областной библиотеке для детей и юношества им. И.Алтынсарина запустили специальную «открытую библиотеку». Здесь не нужно, беря книгу, заполнять формуляр, приносить ее точно в срок, понравившуюся книгу, кстати, можно оставить себе навсегда. А если у вас остались ненужные книги дома, их можно тоже принести на эти стеллажи, сообщает alau.kz

На этих полках каких только писателей не найдешь: Некрасов, Жюль Верн, Островский, художественные и научно-познавательные книги, словари, учебники, журналы и многое -многое другое. Причем все в открытом доступе на стеллажах во внутреннем дворике Костанайской детской библиотеки имени И.Алтынсарина, просто подходи и бери.

«Мы идею подсмотрели в интернете. Германские города, ГДР, где были заводы их такие места стали уличные библиотеки и пользовались. У нас был дворик такой, и стеллажи выставили»,- говорит директор Костанайской областной библиотеки для детей и юношества им. И. Алтынсарина Надежда Теплякова.

Правила пользования этой библиотекой просты: брать столько книг, сколько унесете, пользоваться ими столько, сколько вам нужно, можно оставлять понравившуюся книгу себе насовсем и приносить в открытую библиотеку свои книги. А может, ничего и не забирать, а просто, приятно провести время за чтением тут же, на скамеечке или на пуфиках. Пока читаете, дети могут порисовать за специальным столом.

«Книги приходят, книги уходят. Надеюсь, что те, кто забирает книги, они находят своих хозяев. Кто много берет — это пенсионеры и дети. Детей привлекает то, что книги можно просто взять навсегда и в безразмерном количестве»,- сказала Надежда Теплякова.

Работает эта открытая библиотека уже не один год. Обычно книги выставляют уже весной, однако из-за чрезвычайного положения запустить в этом году ее в положенное время не смогли. Стеллажи и книги выставили лишь неделю назад. Сейчас на полках этой библиотеки больше 300 книг, после отъезда нашей съемочной группы их стало чуть меньше. Мы нашли для себя, что почитать, в библиотеке надеются, что и другие желающие костанайцы тоже смогут это сделать.

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