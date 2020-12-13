Открытую выкладку табачных изделий в торговых сетях запретят в Казахстане

С 1 июля 2021 года вступит в силу запрет на открытую выкладку и демонстрацию в торговых сетях табачных изделий, передает Today.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Делается это для исключения продаж табачных изделий и стимулирования импульсивных покупок среди курильщиков и тех, кто пытается бросить курить, сообщила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе онлайн-встречи с представителями международных организаций, государственных органов и неправительственных организаций.

«Казахстан поддерживает усилия мирового сообщества по снижению и контролю табакокурения и присоединяется к ним. В Казахстане реализуется Государственная программа развития здравоохранения РК на 2020-2025 годы. Ее основной задачей является развитие службы общественного здоровья, формирование у населения приверженности к здоровому образу жизни, профилактики поведенческих факторов риска как табакокурение», — отметила Гиният.

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