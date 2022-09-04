Открыты пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших в результате лесного пожара

Ассоциация кафедр АНК Шаңырақ приступила к благотворительной акции «Біз біргеміз» по оказанию благотворительной помощи костанайцам, пострадавшим от пожара и попавших в трудную жизненную ситуацию.

К акции подключилась студенческая молодежь, преподаватели и сотрудники кафедр АНК, этнокультурное сообщество АНК. На месте уже оказывают помощь по сбору средств, вещей, формируют отряды волонтеров.

Одна «Газель» с продуктами уже направлена к пострадавшим в результате пожара. Следующая отправка запланрована на 15.00. Желающие помочь могут принести продукты, веещи, подушки, одеяла, постельное белье в Дом дружбы по адресу улица Алтынсарина, 115.

Также сегодня с 9:00 часов во всех региональных филиалах партии «AMANAT» открыты пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших.

Кроме того, будут сформированы волонтеры из числа партийцев и членов молодежного крыла «Жастар Рухы», которые выйдут в Костанайскую область для участия в восстановительных работах.

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