В службу «Айкомек» поступило 23 обращения по поводу открытых канализационных люков. Эти данные сообщил аким Костаная.

Все обращения на данный момент находятся в работе.

«Деревянными досками закрыли, щитами. Это неправильно. Завтра снегом припорошит, ребёнок будет идти, упадет. Может такое быть. Полиции поручаю, ЖКХ отработать. Вы когда-то хорошо отработали, кого-то привлекали. Нужно работать с этим. У каждого люка должен быть хозяин. Вы должны определить. Если он ненадлежаще смотрит, вы должны его штрафовать. «Ушёл» люк, сломали, украли сразу должен восстанавливаться. Соответственно вы должны накзывать», — подчеркнул аким.