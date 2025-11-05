USD 524.94 EUR 602.79 RUB 6.45

Открытый банкинг в РК: единое приложение, мгновенные переводы и универсальный QR — вопросы и ответы

— Сегодня, 14:20
смартфон

pixabay.com

Казахстанцы получат возможность управлять счетами всех банков через одно приложение, делать мгновенные межбанковские переводы по номеру телефона и пользоваться универсальными QR-кодами. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов на обсуждении с депутатами Мажилиса.

Вопросы парламента

Депутат Мажилиса Вера Ким обозначила ключевые риски и ожидания:

  • готовность всех банков к обязательному подключению к открытому банкингу;
  • снижение стоимости банковских услуг для бизнеса и населения;
  • наличие/отсутствие комиссий при переводах между банками;
  • безопасность обмена данными между банками и возможные новые схемы мошенничества.

Позиция регулятора

«Открытый Banking — это клиентоориентированная система: человек, имея несколько счетов, через Open Banking видит все счета, открытые в банках, и свободно переводит средства», — заявил Берик Шолпанкулов.

По тарифам, по его словам, «есть возможность их пересматривать с учетом мобильных переводов и QR-платежей: не используется международная платежная система, и можно вести переговоры с банками по снижению».

Что это даст клиентам

  • единый доступ ко всем своим счетам вне зависимости от банка;
  • мгновенные переводы по номеру телефона между разными банками;
  • единый стандарт QR для платежей.

Что будет с комиссиями и безопасностью

Регулятор допускает потенциал для снижения комиссий за счет национальной инфраструктуры и переговоров с банками. Вопросы кибербезопасности и защиты персональных данных остаются в фокусе: предстоит выстроить механизмы обмена информацией так, чтобы исключить утечки и злоупотребления.

Далее

Нацбанк продолжит проработку технических и тарифных параметров с участниками рынка. Депутаты ожидают от регулятора конкретики по срокам подключения всех банков и дополнительным мерам по защите клиентов.



