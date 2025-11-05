Казахстанцы получат возможность управлять счетами всех банков через одно приложение, делать мгновенные межбанковские переводы по номеру телефона и пользоваться универсальными QR-кодами. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов на обсуждении с депутатами Мажилиса.
Вопросы парламента
Депутат Мажилиса Вера Ким обозначила ключевые риски и ожидания:
- готовность всех банков к обязательному подключению к открытому банкингу;
- снижение стоимости банковских услуг для бизнеса и населения;
- наличие/отсутствие комиссий при переводах между банками;
- безопасность обмена данными между банками и возможные новые схемы мошенничества.
Позиция регулятора
«Открытый Banking — это клиентоориентированная система: человек, имея несколько счетов, через Open Banking видит все счета, открытые в банках, и свободно переводит средства», — заявил Берик Шолпанкулов.
По тарифам, по его словам, «есть возможность их пересматривать с учетом мобильных переводов и QR-платежей: не используется международная платежная система, и можно вести переговоры с банками по снижению».
Что это даст клиентам
- единый доступ ко всем своим счетам вне зависимости от банка;
- мгновенные переводы по номеру телефона между разными банками;
- единый стандарт QR для платежей.
Что будет с комиссиями и безопасностью
Регулятор допускает потенциал для снижения комиссий за счет национальной инфраструктуры и переговоров с банками. Вопросы кибербезопасности и защиты персональных данных остаются в фокусе: предстоит выстроить механизмы обмена информацией так, чтобы исключить утечки и злоупотребления.
Далее
Нацбанк продолжит проработку технических и тарифных параметров с участниками рынка. Депутаты ожидают от регулятора конкретики по срокам подключения всех банков и дополнительным мерам по защите клиентов.
Песок из кранов: жители микрорайона в Костанае не могут нормально пользоваться водой
Просрочка? Вам пришло — списать! Новый механизм АРРФР
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.