Казахстанцы получат возможность управлять счетами всех банков через одно приложение, делать мгновенные межбанковские переводы по номеру телефона и пользоваться универсальными QR-кодами. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов на обсуждении с депутатами Мажилиса.

Вопросы парламента

Депутат Мажилиса Вера Ким обозначила ключевые риски и ожидания:

готовность всех банков к обязательному подключению к открытому банкингу;

снижение стоимости банковских услуг для бизнеса и населения;

наличие/отсутствие комиссий при переводах между банками;

безопасность обмена данными между банками и возможные новые схемы мошенничества.

Позиция регулятора

«Открытый Banking — это клиентоориентированная система: человек, имея несколько счетов, через Open Banking видит все счета, открытые в банках, и свободно переводит средства», — заявил Берик Шолпанкулов.

По тарифам, по его словам, «есть возможность их пересматривать с учетом мобильных переводов и QR-платежей: не используется международная платежная система, и можно вести переговоры с банками по снижению».

Что это даст клиентам

единый доступ ко всем своим счетам вне зависимости от банка;

мгновенные переводы по номеру телефона между разными банками;

единый стандарт QR для платежей.

Что будет с комиссиями и безопасностью

Регулятор допускает потенциал для снижения комиссий за счет национальной инфраструктуры и переговоров с банками. Вопросы кибербезопасности и защиты персональных данных остаются в фокусе: предстоит выстроить механизмы обмена информацией так, чтобы исключить утечки и злоупотребления.

Нацбанк продолжит проработку технических и тарифных параметров с участниками рынка. Депутаты ожидают от регулятора конкретики по срокам подключения всех банков и дополнительным мерам по защите клиентов.

