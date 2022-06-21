Открытым пламенем горела веранда. Гибель семьи прокомментировали в ДЧС Костанайской области

20 июня в 01:54 на пульт связи ПЧ №12 г. Житикара от помощника дежурного отдела полиции Житикаринского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Комсомольская, сообщает пресс-служба ДЧС.

Очевидец позвонил в службу 102 и сообщил, что открытым пламенем горит жилой дом. На место происшествия направились силы и средства ПЧ-12 г. Житикары в составе 5 сотрудников, 2 единиц техники, а также представители других экстренных служб Житикаринского района.

Пожарный расчет, прибывший к месту вызова в 01:58, приступил к тушению огня. На площади 50 квадратных метров открытым пламенем горела деревянная веранда, частично помещение прихожей и натяжной потолок по всему периметру дома.

Пожар удалось локализовать в 02:26, а затем ликвидировать в 02:54.

«На месте происшествия в ходе тушения обнаружены тела хозяйки дома 1959 г.р., ее сына 12.10.1983 г.р., дочери 03.02.1986 г.р. и внучки 2020 г.р. Причина пожара и смерти граждан устанавливаются», — сообщили в ДЧС.

На месте пожара работают дознаватели и специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории областного ДЧС.

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