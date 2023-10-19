Открывают салоны красоты и кафе. О мерах занятости в Костанайской области сообщили в акимате

В этом году различными мерами занятости в Костанайской области планировалось охватить почти 43 тысяч человек. Сейчас план исполнен на 82%. По данным управления координации занятости и соцпрограмм, в некоторых районах, в том числе в Алтынсаринском и Карабалыкском, а так же в Костанае, цифры трудоустройства одни из самых низких и здесь нужно усилить работу.

Так же специалисты ведомства просят акимов районов и городов обратить внимание на отсутствие обязательных пенсионных отчислений работающих людей.

«Подтверждением эффективности трудоустройства работников является наличие своевременных пенсионных отчислений. Так, с начала года оказано содействие в трудоустройстве порядка 22 тысяч человек, из них имеют обязательные пенсионные отчисления 17 тысяч граждан или 79,5%. Необходимо усилить разъяснительную работу с работодателями в Наурзумском, Аулиекольском, Б.Майлина, Мендыкаринском, Алтынсаринском районах», — говорит заместитель руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Костанайской области Аида Кусаинова.

Еще одно важное, по мнению специалистов, направление — это гранты на реализацию новых бизнес-идей лицам из социально-уязвимых категорий населения. В этом году их выдано уже 203. Люди приобрели инвентарь, оборудование, скот, птицу, саженцы. Костанайская молодежь также по отдельному направлению смогла получить 180 льготных кредитов на 900 млн тенге. По мнению главы региона, положительное действие таких госпрограмм наглядно показывают цифры.

«Данные меры позволят снизить количество получателей адресной социальной помощи, для этого программ и была направлена. Мы видим, что на 1 октября 2023 года количество получателей адресной социальной помощи по области составляет 3 774 семьи, что на 547 семей меньше, чем в прошлом году, то есть программа работает, люди получают кредиты, снимаются с этой иглы АСП. Эта тенденция должна быть сохранена на будущий год», -отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов считает, что таких бизнес-проектов должно быть, как можно больше. В управлении координации занятости отметили, что сейчас через Аграрную кредитную корпорацию тоже идет серьезное финансирование. Здесь одобрили 177 заявок на 797 млн тенге. Новые бизнес-проекты появятся с сфере животноводства — это разведение лошадей и крупного рогатого скота. Помимо этого, костанайцы займутся пассажирскими и грузоперевозками, откроют косметические салоны, СТО и кафе

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